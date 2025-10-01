Врачи назвали новые серьезные побочные эффекты Covid

Врачи предупреждают, что дети, дважды переболевшие Covid, имеют вдвое больший риск пережить длительный изнурительный Covid.

COVID-19. Иллюстративное фото

Результаты исследования опровергли тезисы о том, что случаи Covid у детей "легкие", а также представление о том, что повторное заражение не несет такого же риска длительного течения Covid, как первое заражение.

"Повторные инфекции повышают риск боли, усталости, головных болей, нарушения сердечного ритма и повреждения почек у детей, а также двух потенциально опасных для жизни физических состояний: миокардита и образования тромбов", — пишет издание Independent.

Миокардит, как отмечает СМИ, – это воспаление сердечной мышцы, которое может даже привести к летальному исходу. По данным исследования, у детей риск миокардита после второго заражения Covid увеличивается в три раза. Также вдвое растет возможность образования тромбов.

"Предыдущие исследования показали, что длительный Covid чаще возникает у детей после тяжелой инфекции. Дети, которые болеют длительным Covid, также имеют повышенный риск других сопутствующих состояний, таких как тревога, депрессия и проблемы со сном", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что новый штамм Covid Stratus имеет широкий спектр симптомов. Однако перед уже традиционными симптомами инфицирование появляется относительно нетипичный.

Отмечается, что самым распространенным ранним признаком варианта Stratus является хриплый голос, который затем сменяется классическими симптомами ковида, такими как лихорадка или кашель. Семейный врач из Харли-стрит, доктор Кайван Хан подчеркнул, что одним из самых заметных симптомов варианта Stratus является охриплость, включающая хриплый или скрипучий голос.



