Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Вакцина от Covid вызывает серьезные побочные эффекты: врачи сделали важное предупреждение
commentss НОВОСТИ Все новости

Вакцина от Covid вызывает серьезные побочные эффекты: врачи сделали важное предупреждение

Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах, которые может вызвать прививка от Covid

3 октября 2025, 22:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вакцинацию рекомендуют в качестве защиты от Covid. Однако прививка может вызвать различные побочные эффекты – от легких до очень серьезных.

Вакцина от Covid вызывает серьезные побочные эффекты: врачи сделали важное предупреждение

COVID-19. Иллюстративное фото

Врачи обычно рекомендуют вакцину против Covid-19 лицам в возрасте от 75 лет, жителям домов престарелых или лицам с ослабленной иммунной системой из-за состояния здоровья или лечения. Несмотря на потенциальные побочные эффекты и риски, вакцина считается безопасной, пишет издание Express.

Врачи отмечают, что побочные эффекты возникают не у всех, кто получил вакцину. Среди некоторых распространенных побочных эффектов называют:

  • ощущение боли,

  • головная боль,

  • чувство усталости,

  • боль в руке от инъекции,

  • легкие гриппоподобные симптомы.

"Обычно эти побочные эффекты легкие и должны исчезнуть в течение недели. Врачи рекомендуют принимать парацетамол для облегчения этих симптомов при выздоровлении", — пишет издание.

Однако у некоторых людей может возникнуть сильная аллергическая реакция на вакцину, требующую немедленного лечения. Также возможны редкие случаи воспаления сердца (миокардита) вследствие вакцинации.

Симптомы миокардита могут включать:

  • Усталость

  • Боль в груди

  • Отек ног, ступней и лодыжек

  • Гриппоподобные симптомы

  • Одышка

  • Легкое головокружение.

В некоторых случаях, как предупреждают врачи, могут возникнуть более серьезные симптомы, а именно:

  • Сильное затруднение дыхания,

  • Сердцебиение, учащенное избиение или трепетание,

  • Боль в груди или ощущение сжатия в груди.

При этих симптомах следует срочно вызвать медицинскую помощь.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие серьезные побочные эффекты вызывает Covid.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2116681/nhs-advice-covid-19-vaccine-side-effects-who-can-get
