Вакцина от Covid вызывает серьезные побочные эффекты: врачи сделали важное предупреждение

Кречмаровская Наталия
Вакцинацию рекомендуют в качестве защиты от Covid. Однако прививка может вызвать различные побочные эффекты – от легких до очень серьезных.
COVID-19. Иллюстративное фото
Врачи обычно рекомендуют вакцину против Covid-19 лицам в возрасте от 75 лет, жителям домов престарелых или лицам с ослабленной иммунной системой из-за состояния здоровья или лечения. Несмотря на потенциальные побочные эффекты и риски, вакцина считается безопасной, пишет издание Express.
Врачи отмечают, что побочные эффекты возникают не у всех, кто получил вакцину. Среди некоторых распространенных побочных эффектов называют:
ощущение боли,
головная боль,
чувство усталости,
боль в руке от инъекции,
легкие гриппоподобные симптомы.
Однако у некоторых людей может возникнуть сильная аллергическая реакция на вакцину, требующую немедленного лечения. Также возможны редкие случаи воспаления сердца (миокардита) вследствие вакцинации.
Симптомы миокардита могут включать:
Усталость
Боль в груди
Отек ног, ступней и лодыжек
Гриппоподобные симптомы
Одышка
Легкое головокружение.
В некоторых случаях, как предупреждают врачи, могут возникнуть более серьезные симптомы, а именно:
Сильное затруднение дыхания,
Сердцебиение, учащенное избиение или трепетание,
Боль в груди или ощущение сжатия в груди.
При этих симптомах следует срочно вызвать медицинскую помощь.
