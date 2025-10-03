Вакцина от Covid вызывает серьезные побочные эффекты: врачи сделали важное предупреждение

Вакцинацию рекомендуют в качестве защиты от Covid. Однако прививка может вызвать различные побочные эффекты – от легких до очень серьезных.

COVID-19. Иллюстративное фото

Врачи обычно рекомендуют вакцину против Covid-19 лицам в возрасте от 75 лет, жителям домов престарелых или лицам с ослабленной иммунной системой из-за состояния здоровья или лечения. Несмотря на потенциальные побочные эффекты и риски, вакцина считается безопасной, пишет издание Express.

Врачи отмечают, что побочные эффекты возникают не у всех, кто получил вакцину. Среди некоторых распространенных побочных эффектов называют:

ощущение боли,

головная боль,

чувство усталости,

боль в руке от инъекции,

легкие гриппоподобные симптомы.

"Обычно эти побочные эффекты легкие и должны исчезнуть в течение недели. Врачи рекомендуют принимать парацетамол для облегчения этих симптомов при выздоровлении", — пишет издание.

Однако у некоторых людей может возникнуть сильная аллергическая реакция на вакцину, требующую немедленного лечения. Также возможны редкие случаи воспаления сердца (миокардита) вследствие вакцинации.

Симптомы миокардита могут включать:

Усталость

Боль в груди

Отек ног, ступней и лодыжек

Гриппоподобные симптомы

Одышка

Легкое головокружение.

В некоторых случаях, как предупреждают врачи, могут возникнуть более серьезные симптомы, а именно:

Сильное затруднение дыхания,

Сердцебиение, учащенное избиение или трепетание,

Боль в груди или ощущение сжатия в груди.

При этих симптомах следует срочно вызвать медицинскую помощь.

