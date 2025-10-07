Врачи назвали симптом Covid, который может остаться после выздоровления на всю жизнь

Одним из симптомов Covid врачи называли потерю обоняния. Однако учёные обнаружили, что после выздоровления этот симптом может остаться на всю жизнь.

COVID-19. Иллюстративное фото

Исследователи обнаружили, что через два года после заражения Covid 80% людей, сообщивших об изменениях обоняния, плохо прошли клинический тест на обнаружение запахов, пишет издание Independent.

"Исследование, которое проводили Национальные институты здравоохранения (Великобритания), также выявило, что из тех, кто заметил изменения, примерно каждый четвертый имел серьезное нарушение обоняния или полностью утратил способность чувствовать запахи", — пишет издание.

Соавтор исследования доктор Леора Горвиц объяснила, что пациенты могут не заметить этого сразу, однако ухудшение обоняния может значительно повлиять на психическое и физическое благополучие. К тому же это опасно рисками – человек может не почувствовать запах дыма, утечки газа, испорченной пищи.

Врачи объясняют, что потеря обоняния из-за Covid является специфическим следствием инфекции вирусом, вызывающим воспаление в обонятельной системе.

"Сейчас эксперты ищут способы восстановления обоняния пациентов после Covid. В исследовании говорится, что это может включать прием добавок витамина А или "тренировку обоняния для "перепрограммирования" реакции мозга на запахи", — пишет издание.

При этом доктор Горвиц предупредил: существует риск, что обоняние может совсем не восстановиться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вакцинацию рекомендуют как защиту от Covid. Однако прививка может вызвать различные побочные эффекты – от легких до очень серьезных. Несмотря на потенциальные побочные эффекты и риски, вакцина считается безопасной.



