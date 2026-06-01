Вчені виявили несподіваний зв'язок між втратою цноти та розвитком мозку

Вік, у якому людина вперше починає статеве життя, може бути пов’язаний з процесами старіння організму та мозку. До такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували генетичні дані та показники здоров’я тисяч людей.

Вчені виявили зв'язок між раннім сексом і старінням мозку.

Автори дослідження стверджують, що люди, які мали ранній сексуальний досвід, у середньому демонстрували гірші показники, пов’язані зі старінням. Йдеться про нижчу самооцінку здоров’я, вищі показники крихкості організму та потенційно меншу тривалість життя.

Для аналізу науковці використали метод менделівської рандомізації. Це підхід, який дозволяє виявити можливі причинно-наслідкові зв’язки на основі генетичних особливостей. Дослідники порівнювали людей з генетичною схильністю до раннього початку статевого життя та аналізували їхні подальші показники здоров’я.

"Наші результати свідчать про те, що час першого статевого акту може бути пов’язаний зі старінням через численні психологічні, поведінкові та хворобливі шляхи", – пояснив один з авторів роботи Кайсянь Ван.

Водночас автори наголошують, що саме по собі раннє статеве життя не є прямою причиною поганого здоров’я чи швидкого старіння. На результати можуть впливати супутні чинники, зокрема стрес, спосіб життя, соціальний тиск або ризикована поведінка в підлітковому віці. Дослідники також підкреслюють, що суспільний тиск щодо раннього сексуального досвіду часто не враховує емоційну та психологічну готовність людини.

За їхніми словами, результати роботи не мають на меті когось засуджувати, а лише демонструють, наскільки досвід ранніх років може впливати на здоров’я у майбутньому. При цьому вчені зазначили, що ключове значення може мати не сам факт сексуальної активності, а комплекс життєвих обставин, які супроводжують ранній початок дорослого життя.

