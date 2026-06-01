Ученые обнаружили неожиданную связь между потерей девственности и развитием мозга

Возраст, при котором человек впервые начинает половую жизнь, может быть связан с процессами старения организма и мозга. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие генетические данные и показатели здоровья тысяч людей.

Ученые обнаружили связь между ранним сексом и старением мозга.

Авторы исследования утверждают, что люди, имевшие ранний сексуальный опыт, в среднем демонстрировали худшие показатели, связанные со старением. Речь идет о более низкой самооценке здоровья, более высоких показателях хрупкости организма и потенциально меньшей продолжительности жизни.

Для анализа ученые использовали метод менделевской рандомизации. Это подход, позволяющий выявить возможные причинно-следственные связи на основе генетических особенностей. Исследователи сравнивали людей с генетической предрасположенностью к раннему началу половой жизни и анализировали их дальнейшие показатели здоровья.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что время первого полового акта может быть связано со старением из-за многочисленных психологических, поведенческих и болезненных путей", — пояснил один из авторов работы Кайсянь Ван.

В то же время авторы отмечают, что сама по себе ранняя половая жизнь не является прямой причиной плохого здоровья или быстрого старения. На результаты могут влиять сопутствующие факторы, включая стресс, образ жизни, социальное давление или рискованное поведение в подростковом возрасте. Исследователи также подчеркивают, что общественное давление на ранний сексуальный опыт часто не учитывает эмоциональную и психологическую готовность человека.

По их словам, результаты работы не преследуют цель кого-то осуждать, а лишь демонстрируют, насколько опыт ранних лет может влиять на здоровье в будущем. При этом ученые отметили, что ключевое значение может иметь не сам факт сексуальной активности, а комплекс жизненных обстоятельств, сопровождающих раннее начало взрослой жизни.

