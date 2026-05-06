Ця поза для сну пришвидшує старіння: лікарка зробила попередження

Положення тіла під час сну може впливати не лише на якість відпочинку, а й на зовнішній вигляд. Про це заявила лікарка Радж Арора, яка попереджає, що одна з найпоширеніших поз для сну здатна пришвидшити старіння шкіри.

Лікарка Радж Арора. Фото з відкритих джерел

Позицію, яку обирає більшість людей через комфорт — це сон на боці. Однак Радж Арора стверджує, що тривале притискання обличчя до подушки створює постійний тиск і тертя. За її словами, це призводить до появи "зморшок сну". Це лінії, які спочатку зникають після пробудження, але з часом можуть стати глибшими та постійними.

Особливу небезпеку становить звичка спати на одному й тому ж боці. Це може спричинити асиметрію обличчя, коли одна сторона старіє швидше за іншу. З віком, коли шкіра втрачає еластичність, такі зміни стають більш помітними.

Однак Арора радить не панікувати, а коригувати звички. Якщо відмовитися від сну на боці складно, варто звернути увагу на матеріал постільної білизни. Шовкові або атласні наволочки зменшують тертя та делікатніше впливають на шкіру порівняно з бавовняними.

Крім пози під час сну, лікарка називає й інші фактори, що впливають на старіння. Один із ключових, які вона назвала, це захист від сонця. Щоденне використання SPF допомагає запобігти пошкодженню ультрафіолетом, яке є однією з головних причин зморшок і втрати колагену.

Арора не менш важливим для шкіри називає достатнє зволоження організму. Вода підтримує еластичність шкіри, тоді як зневоднення робить її тьмяною та більш вразливою до вікових змін. Також лікарка радить відмовитися від вейпінгу. За її словами, нікотин звужує судини, зменшує доступ кисню до клітин і негативно впливає на вироблення еластину.

