81330

2370.44

43.97

51.4

Эта поза для сна ускоряет старение: врач сделала предупреждение
Эта поза для сна ускоряет старение: врач сделала предупреждение

Врач рассказала, как популярная поза для сна может вызвать морщины и старение кожи.

6 мая 2026, 07:42
Автор:
Slava Kot

Положение тела во время сна может влиять не только на качество отдыха, но и внешний вид. Об этом заявила врач Радж Арора, предупреждающая, что одна из самых распространенных поз для сна способна ускорить старение кожи.

Эта поза для сна ускоряет старение: врач сделала предупреждение

Врач Радж Арора. Фото из открытых источников

Позицию, которую выбирает большинство людей из-за комфорта – это сон на боку. Однако Радж Арора утверждает, что длительное прижатие лица к подушечке создает постоянное давление и трение. По ее словам, это приводит к появлению "морщин сна". Это линии, которые сначала исчезают после пробуждения, но со временем могут стать более глубокими и постоянными.

Особую опасность представляет привычка спать на одной и той же стороне. Это может повлечь за собой асимметрию лица, когда одна сторона стареет быстрее другой. С возрастом, когда кожа теряет эластичность, такие изменения становятся заметнее.

Однако Арора советует не паниковать, а корректировать повадки. Если отказаться от сна на боку сложно, следует обратить внимание на материал постельного белья. Шелковые или атласные наволочки уменьшают трение и более деликатно влияют на кожу по сравнению с хлопковыми.

Кроме позы во время сна, врач называет и другие факторы, влияющие на старение. Одна из ключевых, которую она назвала, это защита от солнца. Ежедневное использование SPF помогает предотвратить повреждение ультрафиолетом, которое является одной из главных причин морщин и потери коллагена.

Арора не менее важным для кожи называет достаточное увлажнение организма. Вода поддерживает эластичность кожи, в то время как обезвоживание делает ее тусклой и более уязвимой к возрастным изменениям. Также врач советует отказаться от вейпинга. По ее словам, никотин сужает сосуды, уменьшает доступ кислорода к клеткам и негативно влияет на выработку эластина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об идеальной позе для сна от NASA. Она помогает от бессонницы и храпа.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали ежедневную привычку, которая незаметно уменьшает мозг.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DWmGTZuCLXt/
