Эта поза для сна ускоряет старение: врач сделала предупреждение

Положение тела во время сна может влиять не только на качество отдыха, но и внешний вид. Об этом заявила врач Радж Арора, предупреждающая, что одна из самых распространенных поз для сна способна ускорить старение кожи.

Врач Радж Арора. Фото из открытых источников

Позицию, которую выбирает большинство людей из-за комфорта – это сон на боку. Однако Радж Арора утверждает, что длительное прижатие лица к подушечке создает постоянное давление и трение. По ее словам, это приводит к появлению "морщин сна". Это линии, которые сначала исчезают после пробуждения, но со временем могут стать более глубокими и постоянными.

Особую опасность представляет привычка спать на одной и той же стороне. Это может повлечь за собой асимметрию лица, когда одна сторона стареет быстрее другой. С возрастом, когда кожа теряет эластичность, такие изменения становятся заметнее.

Однако Арора советует не паниковать, а корректировать повадки. Если отказаться от сна на боку сложно, следует обратить внимание на материал постельного белья. Шелковые или атласные наволочки уменьшают трение и более деликатно влияют на кожу по сравнению с хлопковыми.

Кроме позы во время сна, врач называет и другие факторы, влияющие на старение. Одна из ключевых, которую она назвала, это защита от солнца. Ежедневное использование SPF помогает предотвратить повреждение ультрафиолетом, которое является одной из главных причин морщин и потери коллагена.

Арора не менее важным для кожи называет достаточное увлажнение организма. Вода поддерживает эластичность кожи, в то время как обезвоживание делает ее тусклой и более уязвимой к возрастным изменениям. Также врач советует отказаться от вейпинга. По ее словам, никотин сужает сосуды, уменьшает доступ кислорода к клеткам и негативно влияет на выработку эластина.

