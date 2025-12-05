Вчені виявили несподіваний зв'язок між шлюбом та розміром талії: що підвищує ризик ожиріння

Дослідження показало, що емоційна підтримка у шлюбі може захистити від ожиріння, і чим міцніші стосунки, тим краще.

Ожиріння. Ілюстративне фото

За словами дослідників, гормон кохання, окситоцин, може впливати на складну систему зв'язку між мозком та кишківником, що може змінити харчову поведінку людини.

За інформацією вчених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелес якість стосунків може бути такою ж важливою для фізичного здоров'я. Дослідження, за словами вчених, показує, як шлюб та емоційна підтримка буквально “проникають під шкіру”, впливаючи на ризик ожиріння, пише видання Independent.

Дослідники виявили, що одружені люди з вищою емоційною підтримкою мали нижчий ІМТ та менше схильні до харчової залежності, ніж одружені учасники з низьким рівнем емоційної підтримки.

“Посилена активність мозку в дорсолатеральній префронтальній корі, яка відповідає за тягу до їжі та апетит, також спостерігалася у людей з низьким рівнем емоційної підтримки. Але неодружені люди з сильною емоційною підтримкою та без неї не демонстрували однакових моделей роботи мозку. Дослідники припускають, що це пов'язано з менш стабільними соціальними мережами цих учасників”, — пише видання.

Результати дослідження показали, що соціальна підтримка також вплинула на здоров'я кишківника, причому сильніша підтримка пов'язана з корисними змінами в метаболітах триптофану, які регулюють запалення, імунну функцію, енергетичний баланс та здоров'я мозку.

Вчені підсумували, що побудова довготривалих, позитивних та стабільних стосунків покращує загальне здоров’я. Соціальні зв’язки не лише приносять емоційне задоволення; вони біологічно вбудовані в здоров’я людини.

