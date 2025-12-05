Ученые обнаружили неожиданную связь между браком и размером талии: что повышает риск ожирения

Исследование показало, что эмоциональная поддержка в браке может защитить от ожирения, и чем крепче отношения, тем лучше.

Ожирение. Иллюстративное фото

По словам исследователей, гормон любви, окситоцин может влиять на сложную систему связи между мозгом и кишечником, что может изменить пищевое поведение человека.

По информации ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе качество отношений может быть столь же важным для физического здоровья. Исследование, по словам ученых, показывает, как брак и эмоциональная поддержка буквально "проникают под кожу", влияя на риск ожирения, пишет издание Independent.

Исследователи обнаружили, что женатые люди с более высокой эмоциональной поддержкой имели более низкий ИМТ и менее подвержены пищевой зависимости, чем женатые участники с низким уровнем эмоциональной поддержки.

"Усиленная активность мозга в дорсолатеральной префронтальной коре, которая отвечает за тягу к еде и аппетит, также наблюдалась у людей с низким уровнем эмоциональной поддержки. Но холостые люди с сильной эмоциональной поддержкой и без нее не демонстрировали одинаковых моделей работы мозга. Исследователи предполагают, что это связано с менее стабильными сетями этих участников", — пишет издание.

Результаты исследования показали, что социальная поддержка также повлияла на здоровье кишечника, причем более сильная поддержка связана с полезными изменениями в метаболитах триптофана, регулирующих воспаление, иммунную функцию, энергетический баланс и здоровье мозга.

Ученые подытожили, что построение долговременных, положительных и стабильных отношений улучшает общее здоровье. Социальные связи не только доставляют эмоциональное удовольствие; они биологически встроены в здоровье человека.

