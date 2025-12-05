Лікарі б’ють на сполох: виявили вірус, який призводить до раку

Діагноз рак — часто стає шоком для людей, адже симптоми захворювання можна сплутати з іншими хворобами. Іноді хвороби, перенесені у дитинстві, можуть призвести до розвитку раку.

Рак. Ілюстративне фото

Нове дослідження показало, що вірус, яким більшість людей хворіють у дитинстві та має схожі симптоми на звичайну застуду, може спровокувати пошкодження ДНК, що може призвести до раку сечового міхура у дорослому віці.

Йдеться про вірус BK, також відомим як поліомавірус, пише видання Independent.

Дослідники з’ясували, що в боротьбі з вірусом зміни в організмі можуть завдати побічної шкоди власній ДНК клітин.

“Ми виявили, що пошкодження ДНК відбувається не лише в інфікованих клітинах, але й у навколишніх клітинах, що призводить до їх зараження. Це важливо, оскільки може пояснити, чому більшість випадків раку сечового міхура не мають ознак вірусу, коли їх діагностують через багато років”, — пояснив доктор з Йоркського університету Саймон Бейкер.

Лікарі пояснюють, що вірус зазвичай перебуває в сплячому стані в нирках, але для пацієнтів з трансплантацією, які приймали імунодепресанти, щоб запобігти впливу імунної системи на нову нирку, це може призвести до реактивації вірусу та пошкодження нирок і сечового міхура.

