Врачи бьют тревогу: обнаружили вирус, который приводит к раку

Диагноз рак – часто становится шоком для людей, ведь симптомы заболевания можно спутать с другими болезнями. Иногда болезни, перенесенные в детстве, могут привести к развитию рака.

Рак. Иллюстративное фото

Новое исследование показало, что вирус, которым большинство людей болеют в детстве и имеют схожие симптомы обычной простуды, может спровоцировать повреждение ДНК, что может привести к раку мочевого пузыря во взрослом возрасте.

Речь идет о вирусе BK, также известном как полиомавирус, пишет издание Independent.

Исследователи выяснили, что в борьбе с вирусом изменения в организме могут нанести побочный ущерб собственной ДНК клеткам.

"Мы обнаружили, что повреждение ДНК происходит не только в инфицированных клетках, но и в окружающих клетках, что приводит к их заражению. Это важно, поскольку может объяснить, почему большинство случаев рака мочевого пузыря не имеют признаков вируса, когда их диагностируют много лет спустя", — пояснил доктор из Йоркского университета Саймон Бейкер.

Врачи объясняют, что вирус обычно находится в спящем состоянии в почках, но для пациентов с трансплантацией, принимавших иммунодепрессанты, чтобы предотвратить влияние иммунной системы на новую почку, это может привести к реактивации вируса и повреждению почек и мочевого пузыря.

