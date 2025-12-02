Лікар попередив про симптоми раку, які можна “списати” на наслідки різдвяного застілля

У грудні чимало свят, на які традиційно українці влаштовують пишні застілля. Наслідки таких застіль можуть бути неприємними та викликати дискомфорт. Однак проблеми можуть виникати не тільки через переїдання.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Клінічний фармацевт з Oxford Online Pharmacy Кіран Джонс розповів, як розпізнати серйозні проблеми зі здоров’ям кишківника і навіть рак, пише видання Mirror. Лікар розповів про головні симптоми:

Відчуття здуття живота — звичайна справа після застілля. Зазвичай це відбувається через розширення шлунка, щоб вмістити зайву їжу та накопичення газів у кишківнику. Однак якщо відчуття здуття триває більше кількох днів, це може сигналізувати про проблеми зі здоров'ям кишківника або навіть про рак кишківника.

Часті відвідування туалету — теж звична справа після святкового застілля з великим вмістом жирів та цукру. Однак, якщо така ситуація виникає і без переїдання, це може сигналізувати про рак. Варто звернути увагу на зміни у випорожненні, такі як постійна діарея або запор, або термінова потреба в дефекації.

Незрозуміла втома після сну. Якщо вам важче, ніж зазвичай, не заснути або ви боретеся з постійною втомою, яка не минає після відпочинку, це може бути ознакою захворювання. Рак кишківника може призвести до анемії, оскільки крововтрата в кишківнику зменшує кількість еритроцитів, що викликає втому.

Кров у калі — святкові страви червоного кольору можуть змінити колір калу. Однак, якщо Однак, ніколи не слід ігнорувати наявність крові у калі, яскраво-червоного чи темнішого кольору. Постійна кровотеча є серйозною ознакою раку кишківника.

Незвичайне відчуття ситості — якщо з’являється відчуття ситості після невеликої кількості їжі. Постійне відчуття переповнення може виникати, якщо в кишківнику є закупорка або пухлина.

Лікарі попереджають, якщо відчувається гострий або постійний біль у шлунку, не варто ігнорувати це. Якщо дискомфорт локалізований, не минає після перетравлення їжі або порушує ваш сон, це може свідчити про закупорку або пухлину в кишківнику.

