Врач предупредил о симптомах рака, которые можно "списать" на последствия рождественского застолья

2 декабря 2025, 20:55
В декабре немало праздников, на которые традиционно украинцы устраивают пышные застолья. Последствия таких застолий могут быть неприятными и вызывать дискомфорт. Однако проблемы могут возникать не только из-за переедания.

Клинический фармацевт из Oxford Online Pharmacy Киран Джонс рассказал, как распознать серьезные проблемы со здоровьем кишечника и даже рак, пишет газета Mirror. Врач рассказал о главных симптомах:

Чувство вздутия живота – обычное дело после застолья. Обычно это происходит из-за расширения желудка, чтобы поместить лишнюю пищу и накопление газов в кишечнике. Однако если ощущение вздутия длится более нескольких дней, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем кишечника или даже раке кишечника.

Частые посещения туалета – тоже обычное дело после праздничного застолья с большим содержанием жиров и сахара. Однако если такая ситуация возникает и без переедания, это может сигнализировать о раке. Следует обратить внимание на изменения в стуле, такие как постоянная диарея или запор, или срочная потребность в дефекации.

Непонятная усталость после сна. Если вам труднее, чем обычно, не заснуть или вы боретесь с постоянной усталостью, которая не проходит после отдыха, это может быть признаком заболевания. Рак кишечника может привести к анемии, поскольку кровопотеря в кишечнике уменьшает количество эритроцитов, что вызывает усталость.

Кровь в кале – праздничные блюда красного цвета могут изменить цвет кала. Однако, если Однако, никогда не следует игнорировать наличие крови в кале, алого или более темного цвета. Постоянное кровотечение является серьезным признаком рака кишечника.

Необычное ощущение сытости – если появляется ощущение сытости после небольшого количества пищи. Постоянное чувство переполнения может возникать, если в кишечнике есть закупорка или опухоль.

Врачи предупреждают, если ощущается острая или постоянная боль в желудке, не стоит игнорировать это. Если дискомфорт локализован, не проходит после переваривания пищи или нарушает ваш сон, это может свидетельствовать о закупорке или опухоли в кишечнике.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о неожиданном симптоме рака, который часто игнорируют.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/clinical-pharmacists-bowel-cancer-alert-36332246
