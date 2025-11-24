logo_ukra

BTC/USD

85950

ETH/USD

2801.11

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я онкологія Лікар попередив про несподіваний симптом раку, який часто ігнорують
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікар попередив про несподіваний симптом раку, який часто ігнорують

Постійний біль у спині може сигналізувати про рак: попередження лікаря

24 листопада 2025, 12:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Біль у спині — поширена проблема і може сигналізувати про чимало захворювань. Однак біль, який “не минає” або не реагує на лікування, може сигналізувати про рак підшлункової залози.

Лікар попередив про несподіваний симптом раку, який часто ігнорують

Рак. Ілюстративне фото

Таке попередження зробив хірург-консультант з підшлункової залози в лікарні Ешфорд та Сент-Пітерс NHS Foundation Trust Невілл Менезес, пише видання Mirror.

Підшлункова залоза вивільняє ферменти, що допомагають травленню, та гормони для регулювання рівня цукру в крові. За словами лікаря, рак підшлункової залози може розвиватися непомітно і коли з'являються серйозні симптоми, то хвороба часто вже запущена. Лікар радить звертати увагу на симптоми, які можуть сигналізувати про рак на ранніх стадіях. 

В організації Cancer Research UK підтверджують, що біль у спині або животі може виникати при раку підшлункової залози. Люди можуть описувати його як тупий або ниючий біль. За даними лікарів, спочатку біль може з’являтися та зникати. Біль може посилюватися після їжі або в положенні лежачи.

“Біль у середній частині спини може бути ознакою та симптомом раку підшлункової залози. Біль може бути спричинений пухлиною, яка вражає нерви або органи, розташовані поблизу підшлункової залози”, — пише видання. 

Особливо небезпечно, якщо біль у спині виникає разом з іншими симптомами, такими як:

  • Незрозуміла втрата ваги або втрата апетиту.

  • Жовтяниця, при якій шкіра або очі жовтіють, часто супроводжується темною сечею або блідим стільцем.

  • Нововиниклий діабет, особливо у людей старше 50 років без сімейного анамнезу, а також якщо діабет раптово виникає у людей, які в іншому дотримуються здорового харчування та способу життя.

  • Проблеми з травленням, такі як нудота, нетравлення шлунку, здуття живота або зміни в роботі кишківника, які зберігаються без видимої причини.

  • Свербіж шкіри, який може виникати до появи жовтяниці.

Лікарі пояснили, що ці симптоми не завжди означають рак підшлункової залози, але якщо вони тривають понад чотири тижні, потрібно звернутися до лікаря та пройти обстеження. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про чотири головні симптоми, які сигналізують про рак на ранніх стадіях.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/cancer-warning-persistent-back-pain-36286301
Теги:

Новини

Всі новини