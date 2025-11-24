Лікар попередив про несподіваний симптом раку, який часто ігнорують

Біль у спині — поширена проблема і може сигналізувати про чимало захворювань. Однак біль, який “не минає” або не реагує на лікування, може сигналізувати про рак підшлункової залози.

Таке попередження зробив хірург-консультант з підшлункової залози в лікарні Ешфорд та Сент-Пітерс NHS Foundation Trust Невілл Менезес, пише видання Mirror.

Підшлункова залоза вивільняє ферменти, що допомагають травленню, та гормони для регулювання рівня цукру в крові. За словами лікаря, рак підшлункової залози може розвиватися непомітно і коли з'являються серйозні симптоми, то хвороба часто вже запущена. Лікар радить звертати увагу на симптоми, які можуть сигналізувати про рак на ранніх стадіях.

В організації Cancer Research UK підтверджують, що біль у спині або животі може виникати при раку підшлункової залози. Люди можуть описувати його як тупий або ниючий біль. За даними лікарів, спочатку біль може з’являтися та зникати. Біль може посилюватися після їжі або в положенні лежачи.

“Біль у середній частині спини може бути ознакою та симптомом раку підшлункової залози. Біль може бути спричинений пухлиною, яка вражає нерви або органи, розташовані поблизу підшлункової залози”, — пише видання.

Особливо небезпечно, якщо біль у спині виникає разом з іншими симптомами, такими як:

Незрозуміла втрата ваги або втрата апетиту.

Жовтяниця, при якій шкіра або очі жовтіють, часто супроводжується темною сечею або блідим стільцем.

Нововиниклий діабет, особливо у людей старше 50 років без сімейного анамнезу, а також якщо діабет раптово виникає у людей, які в іншому дотримуються здорового харчування та способу життя.

Проблеми з травленням, такі як нудота, нетравлення шлунку, здуття живота або зміни в роботі кишківника, які зберігаються без видимої причини.

Свербіж шкіри, який може виникати до появи жовтяниці.

Лікарі пояснили, що ці симптоми не завжди означають рак підшлункової залози, але якщо вони тривають понад чотири тижні, потрібно звернутися до лікаря та пройти обстеження.

