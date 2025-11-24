Врач предупредил о неожиданном симптоме рака, который часто игнорируют

Боль в спине – распространенная проблема и может сигнализировать о многих заболеваниях. Однако боль, которая "не проходит" или не реагирует на лечение, может сигнализировать о раке поджелудочной железы.

Рак. Иллюстративное фото

Такое предупреждение сделал хирург-консультант по поджелудочной железе в больнице Эшфорд и Сент-Питерс NHS Foundation Trust Невилл Менезес, пишет издание Mirror.

Поджелудочная железа высвобождает ферменты, помогающие пищеварению, и гормоны для регулирования уровня сахара в крови. По словам врача, рак поджелудочной железы может развиваться незаметно, и когда появляются серьезные симптомы, то болезнь часто уже запущена. Врач советует обращать внимание на симптомы, которые могут сигнализировать о раке на ранних стадиях.

В организации Cancer Research UK подтверждают, что боли в спине или животе могут возникать при раке поджелудочной железы. Люди могут описывать его как тупую или ноющую боль. По данным врачей, сначала боль может появляться и исчезать. Боль может усиливаться после еды или в положении лежа.

"Боль в средней части спины может быть признаком и симптомом рака поджелудочной железы. Боль может быть вызвана опухолью, поражающей нервы или органы, расположенные вблизи поджелудочной железы", — пишет издание.

Особенно опасно, если боль в спине возникает вместе с другими симптомами, такими как:

Непонятна потеря веса или потеря аппетита.

Желтуха, при которой кожа или глаза желтеют, часто сопровождается темной мочой или бледным стулом.

Возникший диабет, особенно у людей старше 50 лет без семейного анамнеза, а также если диабет внезапно возникает у людей, которые в другом придерживаются здорового питания и образа жизни.

Проблемы с пищеварением, такие как тошнота, несварение желудка, вздутие живота или изменения в работе кишечника, сохраняющиеся без видимой причины.

Зуд кожи, который может возникать до появления желтухи.

Врачи объяснили, что эти симптомы не всегда означают рак поджелудочной железы, но если они длятся более четырех недель, нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

Напомним: портал "Комментарии" писал о четырех главных симптомах, которые сигнализируют о раке на ранних стадиях.



