commentss НОВОСТИ Все новости

Врач предупредил о неожиданном симптоме рака, который часто игнорируют

Постоянная боль в спине может сигнализировать о раке: предупреждение врача

24 ноября 2025, 12:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Боль в спине – распространенная проблема и может сигнализировать о многих заболеваниях. Однако боль, которая "не проходит" или не реагирует на лечение, может сигнализировать о раке поджелудочной железы.

Рак. Иллюстративное фото

Такое предупреждение сделал хирург-консультант по поджелудочной железе в больнице Эшфорд и Сент-Питерс NHS Foundation Trust Невилл Менезес, пишет издание Mirror.

Поджелудочная железа высвобождает ферменты, помогающие пищеварению, и гормоны для регулирования уровня сахара в крови. По словам врача, рак поджелудочной железы может развиваться незаметно, и когда появляются серьезные симптомы, то болезнь часто уже запущена. Врач советует обращать внимание на симптомы, которые могут сигнализировать о раке на ранних стадиях.

В организации Cancer Research UK подтверждают, что боли в спине или животе могут возникать при раке поджелудочной железы. Люди могут описывать его как тупую или ноющую боль. По данным врачей, сначала боль может появляться и исчезать. Боль может усиливаться после еды или в положении лежа.

"Боль в средней части спины может быть признаком и симптомом рака поджелудочной железы. Боль может быть вызвана опухолью, поражающей нервы или органы, расположенные вблизи поджелудочной железы", — пишет издание.

Особенно опасно, если боль в спине возникает вместе с другими симптомами, такими как:

  • Непонятна потеря веса или потеря аппетита.

  • Желтуха, при которой кожа или глаза желтеют, часто сопровождается темной мочой или бледным стулом.

  • Возникший диабет, особенно у людей старше 50 лет без семейного анамнеза, а также если диабет внезапно возникает у людей, которые в другом придерживаются здорового питания и образа жизни.

  • Проблемы с пищеварением, такие как тошнота, несварение желудка, вздутие живота или изменения в работе кишечника, сохраняющиеся без видимой причины.

  • Зуд кожи, который может возникать до появления желтухи.

Врачи объяснили, что эти симптомы не всегда означают рак поджелудочной железы, но если они длятся более четырех недель, нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

Напомним: портал "Комментарии" писал о четырех главных симптомах, которые сигнализируют о раке на ранних стадиях.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/cancer-warning-persistent-back-pain-36286301
