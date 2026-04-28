Вчені виявили несподіваний ефект від використання фітнес-браслетів: у чому проблема

Кречмаровская Наталия
Нове дослідження показало, що пристрої для фітнесу та відстеження калорій можуть навпаки демотивувати людей — вони можуть викликати почуття “сорому” у користувачів, які не досягають поставлених цілей.
Фітнес-браслет. Ілюстративне фото
Експерти з Університетського коледжу Лондона (UCL) та Університету Лафборо за допомогою ШІ проаналізували десятки тисяч публікацій у соціальних мережах на X. Дослідники виявили потенційний негативний психологічний вплив популярних інструментів, пише видання Independent.
Дослідники зазначають, що додатки спираються на алгоритми, які не відображають гнучкість та безладність реального життя, а також не враховують індивідуальні обставини та відмінності. Зазначають, що у деяких випадках цей досвід призвів до "демотивації", коли користувачі, здавалося б, відмовлялися від своїх цілей.
Дослідники закликали фітнес-додатки відмовитися від “жорсткого” підрахунку калорій та режимів тренувань на користь більш цілісного підходу.
При цьому зауважили, що аналізували лише негативні відгуки, отже фітнес-браслети, ймовірно, також приносять користь багатьом людям.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які звички прискорюють старіння.