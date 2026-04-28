Головна Новини Здоров'я наше тіло Вчені виявили несподіваний ефект від використання фітнес-браслетів: у чому проблема
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені виявили несподіваний ефект від використання фітнес-браслетів: у чому проблема

Чому фітнес-браслети можуть демотивувати: неочікуваний висновок дослідників

28 квітня 2026, 17:48
Кречмаровская Наталия

Нове дослідження показало, що пристрої для фітнесу та відстеження калорій можуть навпаки демотивувати людей — вони можуть викликати почуття “сорому” у користувачів, які не досягають поставлених цілей.

Вчені виявили несподіваний ефект від використання фітнес-браслетів: у чому проблема

Фітнес-браслет. Ілюстративне фото

Експерти з Університетського коледжу Лондона (UCL) та Університету Лафборо за допомогою ШІ проаналізували десятки тисяч публікацій у соціальних мережах на X. Дослідники виявили потенційний негативний психологічний вплив популярних інструментів, пише видання Independent. 

“Дослідники виявили, що користувачі відчували “сором”, коли реєстрували нездорову їжу, “роздратування” через сповіщення, надіслані додатками, та розчарування, коли людям не вдавалося досягти своїх цілей”, — пише видання.

Дослідники зазначають, що додатки спираються на алгоритми, які не відображають гнучкість та безладність реального життя, а також не враховують індивідуальні обставини та відмінності. Зазначають, що у деяких випадках цей досвід призвів до "демотивації", коли користувачі, здавалося б, відмовлялися від своїх цілей.

Дослідники закликали фітнес-додатки відмовитися від “жорсткого” підрахунку калорій та режимів тренувань на користь більш цілісного підходу.

“Замість дуже вузьких, жорстких показників успіху, пов’язаних із кількістю втраченої ваги, додатки для здоров’я повинні надавати пріоритет загальному благополуччю та зосереджуватися на внутрішній мотивації, тобто на невід’ємному задоволенні від діяльності”, — переконані вчені. 

При цьому зауважили, що аналізували лише негативні відгуки, отже фітнес-браслети, ймовірно, також приносять користь багатьом людям.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які звички прискорюють старіння.



Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/smart-watch-fitness-tracker-fitbit-apple-garmin-b2965135.html
