Ученые обнаружили неожиданный эффект от использования фитнес-браслетов: в чем проблема

Новое исследование показало, что устройства для фитнеса и отслеживания калорий могут наоборот демотивировать людей – они могут вызвать чувство стыда у пользователей, не достигающих поставленных целей.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Лафборо с помощью ИИ проанализировали десятки тысяч публикаций в социальных сетях на X. Исследователи обнаружили потенциальное негативное психологическое влияние популярных инструментов, пишет издание Independent.

"Исследователи обнаружили, что пользователи испытывали "стыд", когда регистрировали нездоровую пищу, "раздражение" через уведомления, присланные приложениями, и разочарование, когда людям не удавалось достичь своих целей", — пишет издание.

Исследователи отмечают, что приложения опираются на алгоритмы, которые не отражают гибкость и безалаберность реальной жизни, а также не учитывают индивидуальные обстоятельства и отличия. Отмечают, что в некоторых случаях этот опыт привел к "демотивации", когда пользователи, казалось бы, отказывались от своих целей.

Исследователи призвали фитнес-приложения отказаться от жесткого подсчета калорий и режимов тренировок в пользу более целостного подхода.

"Вместо очень узких, жестких показателей успеха, связанных с количеством потерянного веса, приложения для здоровья должны придавать приоритет общему благополучию и сосредотачиваться на внутренней мотивации, то есть на неотъемлемом удовлетворении деятельности", — убеждены ученые.

При этом заметили, что анализировали только негативные отзывы, так что фитнес-браслеты, вероятно, также приносят пользу многим людям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие привычки ускоряют старение.