Змініть це негайно: 5 речей, які прискорюють старіння

Якщо говорити про речі, які негативно впливають на організм — більшість відразу згадує про алкоголь. Однак є більш небезпечні для організму речі.

Старіння. Ілюстративне фото

Кардіохірург Джеремі Лондон назвав 5 речей, від яких варто відмовитися, щоб уповільнити старіння та продовжити життя, і алкоголю в цьому переліку немає.

Лікар назвав 5 речей, які прискорюють старіння:

Куріння та вейпінг — куріння негативно впливає практично на кожну систему органів в організмі. Куріння навіть в невеликих кількостях впливає на життя.

Малорухливий спосіб життя — наші тіла створені для руху, наголосив лікар. За його словами, навіть якщо у людини є послідовна програма фізичних вправ, сидіння на роботі шість чи вісім годин впливає на метаболізм глюкози та функцію мітохондрій.

Ожиріння — це не стільки про цифру, скільки про розподіл жиру в тілі. Лікар пояснив, що черевний або вісцеральний жир — відомий механізм розвитку хронічних захворювань.

Хронічний стрес — йдеться про стрес високого рівня: втрата роботи, хронічна хвороба у близької людини, фінансовий стрес, стрес у стосунках. Високий, постійний рівень кортизолу та інших гормонів стресу негативно впливає на загальний стан здоров’я.

Поганий сон — якщо тіло під час сну не відновлюється належним чином, то ризик розвитку захворювань зростає.

