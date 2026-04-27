Змініть це негайно: 5 речей, які прискорюють старіння

Лікар розповів, які 5 речей прискорюють старіння організму

27 квітня 2026, 12:57
Автор:
Кречмаровская Наталия

Якщо говорити про речі, які негативно впливають на організм — більшість відразу згадує про алкоголь. Однак є більш небезпечні для організму речі. 

Кардіохірург Джеремі Лондон назвав 5 речей, від яких варто відмовитися, щоб уповільнити старіння та продовжити життя, і алкоголю в цьому переліку немає.

Лікар назвав 5 речей, які прискорюють старіння: 

Куріння та вейпінг — куріння негативно впливає практично на кожну систему органів в організмі. Куріння навіть в невеликих кількостях впливає на життя.

Малорухливий спосіб життя — наші тіла створені для руху, наголосив лікар. За його словами, навіть якщо у людини є послідовна програма фізичних вправ, сидіння на роботі шість чи вісім годин впливає на метаболізм глюкози та функцію мітохондрій.

Ожиріння — це не стільки про цифру, скільки про розподіл жиру в тілі. Лікар пояснив, що черевний або вісцеральний жир — відомий механізм розвитку хронічних захворювань.

Хронічний стрес — йдеться про стрес високого рівня: втрата роботи, хронічна хвороба у близької людини, фінансовий стрес, стрес у стосунках. Високий, постійний рівень кортизолу та інших гормонів стресу негативно впливає на загальний стан здоров’я.

Поганий сон — якщо тіло під час сну не відновлюється належним чином, то ризик розвитку захворювань зростає. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що найбільшу небезпеку для простати становлять міцні алкогольні напої, особливо горілка та інші види міцного спиртного. Ці алкогольні напої швидко провокують запальні процеси, погіршують кровообіг у малому тазі, підвищують ризик розвитку доброякісної гіперплазії простати та раку.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/heart-surgeon-names-5-things-37068615
