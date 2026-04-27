Измените это немедленно: 5 вещей, которые ускоряют старение

Если говорить о вещах, которые негативно влияют на организм – большинство сразу вспоминает об алкоголе. Однако есть более опасные для организма вещи.

Старение. Иллюстративное фото

Кардиохирург Джереми Лондон назвал 5 вещей, от которых следует отказаться, чтобы замедлить старение и продлить жизнь, и алкоголя в этом перечне нет.

Врач назвал 5 вещей, ускоряющих старение:

Курение и вейпинг – курение отрицательно влияет практически на каждую систему органов в организме. Курение даже в небольших количествах влияет на жизнь.

Малоподвижный образ жизни – наши тела созданы для движения, подчеркнул врач. По его словам, даже если у человека есть последовательная программа физических упражнений, сиденье на работе шесть или восемь часов влияет на метаболизм глюкозы и митохондрий.

Ожирение – это не столько о цифре, сколько о распределении жира в теле. Врач объяснил, что брюшной или висцеральный жир – известный механизм развития хронических заболеваний.

Хронический стресс — речь идет о стрессе высокого уровня: потеря работы, хроническая болезнь у близкого человека, финансовый стресс, стресс в отношениях. Высокий, постоянный уровень кортизола и других гормонов стресса оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья.

Плохой сон – если тело во время сна не восстанавливается должным образом, риск развития заболеваний возрастает.

