logo

BTC/USD

77637

ETH/USD

2313.21

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Измените это немедленно: 5 вещей, которые ускоряют старение
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач рассказал, какие 5 вещей ускоряют старение организма

27 апреля 2026, 12:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Если говорить о вещах, которые негативно влияют на организм – большинство сразу вспоминает об алкоголе. Однако есть более опасные для организма вещи.

Старение. Иллюстративное фото

Кардиохирург Джереми Лондон назвал 5 вещей, от которых следует отказаться, чтобы замедлить старение и продлить жизнь, и алкоголя в этом перечне нет.

Врач назвал 5 вещей, ускоряющих старение:

Курение и вейпинг – курение отрицательно влияет практически на каждую систему органов в организме. Курение даже в небольших количествах влияет на жизнь.

Малоподвижный образ жизни – наши тела созданы для движения, подчеркнул врач. По его словам, даже если у человека есть последовательная программа физических упражнений, сиденье на работе шесть или восемь часов влияет на метаболизм глюкозы и митохондрий.

Ожирение – это не столько о цифре, сколько о распределении жира в теле. Врач объяснил, что брюшной или висцеральный жир – известный механизм развития хронических заболеваний.

Хронический стресс — речь идет о стрессе высокого уровня: потеря работы, хроническая болезнь у близкого человека, финансовый стресс, стресс в отношениях. Высокий, постоянный уровень кортизола и других гормонов стресса оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья.

Плохой сон – если тело во время сна не восстанавливается должным образом, риск развития заболеваний возрастает.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что наибольшую опасность для простаты представляют крепкие алкогольные напитки, особенно водка и другие виды крепкого спиртного. Эти алкогольные напитки провоцируют воспалительные процессы, ухудшают кровообращение в малом тазу, повышают риск развития доброкачественной гиперплазии простаты и рака.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/heart-surgeon-names-5-things-37068615
Теги:

Новости

Все новости