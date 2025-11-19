Вчені випустили серйозне попередження для тих, хто курить дві сигарети на день

Рубрики
Slava Kot
Навіть мінімальне куріння може бути значно небезпечнішим, ніж вважалося раніше. Нове масштабне дослідження Університету Джона Гопкінса, яке було опубліковано 18 листопада в журналі PLOS Medicine показало, що викурювання лише двох сигарет на день суттєво збільшує ризик передчасної смерті та розвитку серцево-судинних захворювань.
Куріння різко підвищує ризик смерті. Фото з відкритих джерел
Попри поширену думку, що "легке" куріння є майже не шкідливим, аналіз звичок понад 300 000 дорослих протягом 20 років довів протилежне. Дослідники встановили, що навіть дві сигарети на день підвищують ризик смерті від будь-якої причини на 60% у порівнянні з людьми, які ніколи не курили. Ризик серцевих хвороб у цієї групи був вищим на 50%.
Кардіологиня Єльського університету Дженніфер Мяо пояснює, що тютюновий дим ушкоджує стінки судин та пришвидшує утворення бляшок, що веде до ішемічної хвороби серця. За її словами, куріння — це добре відомий і дуже потужний фактор ризику для здоров’я.
Вчені вказали і на позитивний момент свого дослідження. Як виявилося, відмова від куріння починає зменшувати ризики практично одразу.
