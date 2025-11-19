Ученые выпустили серьезное предупреждение для курящих две сигареты в день

Даже минимальное курение может быть гораздо опаснее, чем считалось ранее. Новое масштабное исследование Университета Джона Хопкинса, опубликованное 18 ноября в журнале PLOS Medicine показало, что выкуривание только двух сигарет в день существенно увеличивает риск преждевременной смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Курение резко повышает риск смерти. Фото из открытых источников

Несмотря на распространенное мнение, что "легкое" курение почти безвредно, анализ привычек более 300 000 взрослых в течение 20 лет доказал противоположное. Исследователи установили, что даже две сигареты в день повышают риск смерти по какой-либо причине на 60% по сравнению с людьми, которые никогда не курили. Риск сердечных заболеваний у данной группы был выше на 50%.

Кардиолог Йельского университета Дженнифер Мяо объясняет, что табачный дым повреждает стенки сосудов и ускоряет образование бляшек, что ведет к ишемической болезни сердца. По ее словам, курение – это хорошо известный и очень мощный фактор риска для здоровья.

Ученые указали и на положительный момент своего исследования. Как оказалось, отказ от курения начинает сбавлять риски практически сразу.

"Важно, чтобы люди знали, что когда они бросают курить, их риск сразу значительно снижается. Важно бросить курить как можно раньше, и любое количество курения не обходится без риска и последствий для здоровья", — сказал соавтор исследования Эрфан Тасдиги.

