Ученые выпустили серьезное предупреждение для курящих две сигареты в день

Даже минимальное курение может быть гораздо опаснее, чем считалось ранее. Новое масштабное исследование Университета Джона Хопкинса, опубликованное 18 ноября в журнале PLOS Medicine показало, что выкуривание только двух сигарет в день существенно увеличивает риск преждевременной смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Курение резко повышает риск смерти. Фото из открытых источников
Несмотря на распространенное мнение, что "легкое" курение почти безвредно, анализ привычек более 300 000 взрослых в течение 20 лет доказал противоположное. Исследователи установили, что даже две сигареты в день повышают риск смерти по какой-либо причине на 60% по сравнению с людьми, которые никогда не курили. Риск сердечных заболеваний у данной группы был выше на 50%.
Кардиолог Йельского университета Дженнифер Мяо объясняет, что табачный дым повреждает стенки сосудов и ускоряет образование бляшек, что ведет к ишемической болезни сердца. По ее словам, курение – это хорошо известный и очень мощный фактор риска для здоровья.
Ученые указали и на положительный момент своего исследования. Как оказалось, отказ от курения начинает сбавлять риски практически сразу.
