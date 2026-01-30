Вчені шоковані: сон без подушки зменшує ризик серйозної хвороби

Китайські вчені з Чжецзянського університету провели дослідження, яке показало, що сон без подушки може бути корисним для пацієнтів із глаукомою — однією з провідних причин сліпоти у світі. Результати роботи опубліковані в журналі British Journal of Ophthalmology.

Фото: з відкритих джерел

У експерименті взяли участь 144 пацієнти, які страждають на глаукому — захворювання, при якому порушується відтік очної рідини та пошкоджується зоровий нерв, часто супроводжуючись підвищеним внутрішньоочним тиском. Впродовж доби у учасників дослідження вимірювали тиск в очах кожні дві години. Чотири рази заміри робили під час сну без подушки, ще чотири — на подушках, що піднімали голову на 20 або 35 градусів.

Дослідники виявили, що після сну на подушці 67% учасників мали підвищений внутрішньоочний тиск у порівнянні зі сном без подушки. Найбільші зміни спостерігалися серед молодих пацієнтів і тих, хто страждав на закорковану судинну форму глаукоми — найпоширеніший тип захворювання. Крім того, у таких пацієнтів знижувався тиск у судинах, що постачають око поживними речовинами, що може погіршувати живлення тканин.

Додатково, у невеликому експерименті з 20 здоровими добровольцями науковці з’ясували, що просвіт яремної вени звужується, коли люди сплять на подушках. Це обмежує відтік крові та внутрішньоочної рідини, що потенційно підвищує ризики для очей.

Хоча дослідження потребує підтвердження на більшій групі пацієнтів, результати вже свідчать про користь сну без подушки. Науковці пояснюють це тим, що відсутність піднятої голови знижує стискання яремної вени і покращує кровообіг від голови, що сприяє нормальному відтоку рідини з ока.

