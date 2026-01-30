Ученые в шоке: сон без подушки уменьшает риск серьезной болезни

Китайские ученые из Чжэцзянского университета провели исследование, показавшее, что сон без подушки может быть полезен пациентам с глаукомой — одной из ведущих причин слепоты в мире. Результаты работы опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

В эксперименте приняли участие 144 пациента, страдающих глаукомой — заболевание, при котором нарушается отток глазной жидкости и повреждается зрительный нерв, часто сопровождаясь повышенным внутриглазным давлением. В течение суток у участников исследования измеряли давление в глазах каждые два часа. Четыре раза замеры производили во время сна без подушки, еще четыре — на подушках, поднимающих голову на 20 или 35 градусов.

Исследователи обнаружили, что после сна на подушке 67% участников имели повышенное внутриглазное давление по сравнению со сном без подушки. Наибольшие изменения наблюдались среди молодых пациентов и тех, кто страдал закупоренной сосудистой формой глаукомы — самый распространенный тип заболевания. Кроме того, у таких пациентов снижалось давление в сосудах, снабжающих глаз питательными веществами, что может ухудшать питание тканей.

Дополнительно в небольшом эксперименте с 20 здоровыми добровольцами ученые выяснили, что просвет яремной вены сужается, когда люди спят на подушках. Это ограничивает отток крови и внутриглазной жидкости, что потенциально повышает риск глаз.

Хотя исследование нуждается в подтверждении на большей группе пациентов, результаты уже свидетельствуют о пользе сна без подушки. Ученые объясняют это тем, что отсутствие поднятой головы снижает сжатие яремной вены и улучшает кровообращение от головы, что способствует нормальному оттоку жидкости из глаза.

