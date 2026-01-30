Чим можна змінити каву: ці чотири напої вас приємно вразять

Фахівці у сфері дієтології та здорового способу життя запропонували чотири напої, які можуть стати гідною альтернативою каві. За словами експертів, ці варіанти здатні забезпечити організм зарядом енергії та бадьорості, подібним до дії кофеїну, але водночас не чинять агресивного впливу на здоров’я та не викликають залежності.

Фото: з відкритих джерел

Одним із таких напоїв є гарячий шоколад, виготовлений на основі натуральних какао-бобів. Цей продукт містить чималу кількість мікроелементів і вітамінів, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи. Регулярне вживання якісного гарячого шоколаду може покращити настрій, підвищити концентрацію уваги та знизити ризик розвитку окремих хронічних захворювань.

Також дієтологи радять звернути увагу на свіжовичавлені фруктові та овочеві соки. Правильно підібрані інгредієнти для фрешів допомагають активізувати обмінні процеси, наситити організм корисними речовинами та швидко повернути відчуття тонусу. Особливо корисними вважаються поєднання зелених овочів із фруктами, багатими на вітаміни.

Ще однією популярною заміною кави є зелений чай. У його складі містяться антиоксиданти, вітамін C, а також кофеїн у поєднанні з таніном, що забезпечує м’який та тривалий ефект бадьорості без різких перепадів енергії. Крім того, напій містить залізо й йод та сприяє зменшенню апетиту.

Завершує перелік імбирний чай, який відомий своїми зігрівальними та оздоровчими властивостями. Він активізує травлення, підтримує процес схуднення та зміцнює імунітет. Посилити його тонізуючу дію можна, додавши чорний листовий чай, лимон або свіже листя м’яти.

