Чорний чи зелений: експерти розкрили несподівану правду про найкорисніший чай

Вибір між чорним і зеленим чаєм залежить не лише від ваших смакових переваг, а й від того, яку користь для здоров’я ви хочете отримати. Обидва напої виробляють із листя Camellia sinensis, але різна обробка листя змінює склад і концентрацію антиоксидантів.

Зелений та чорний чай містять флаваноли — потужні рослинні антиоксиданти, що допомагають захистити організм від запальних процесів та хронічних захворювань. Проте зелений чай багатший на антиоксиданти: у середньому він містить 62 мг флаванолів на 100 мл, тоді як чорний чай — близько 40 мг. Особливо цінним у зеленому чаї є поліфенол катехін, зокрема епігалокатехін-3-галат (EGCG). Ця сполука підтримує здоров’я серця, зменшує запалення і, за даними досліджень, може пригнічувати ріст ракових клітин.

Чорний чай має свій унікальний набір корисних речовин. У ньому утворюються теафлавіни під час окислення катехінів, які допомагають регулювати рівень холестерину і також сприяють здоров’ю серця. Таким чином, кожен із видів чаю має власні переваги для організму.

Ще одна різниця між чорним і зеленим чаєм — вміст кофеїну. Якщо потрібен енергійний старт дня, чорний чай із 71 мг кофеїну на 350 мл буде більш ефективним. Зелений чай містить близько 37 мг на ту ж порцію, забезпечуючи більш м’який та рівномірний підйом бадьорості. Крім того, у зеленому чаї присутній L-теанін, який у поєднанні з кофеїном допомагає зосередитися і відчувати спокійну енергію без різких спадів.

Щоб зберегти антиоксиданти під час заварювання, зелений чай краще готувати водою близько 85 °C. Це дозволяє розкрити аромат і не пошкодити ніжні речовини. Чорний чай стійкий до високої температури — його можна заварювати окропом (100 °C), що вивільняє максимальну кількість антиоксидантів, не псує смаку напою.

Обираючи між чорним і зеленим чаєм, орієнтуйтеся на бажаний ефект: більш сильну бадьорість і насичений смак забезпечує чорний чай, тоді як зелений чай дарує легке пробудження з антиоксидантним захистом і спокійною концентрацією.

