Черный или зеленый: эксперты раскрыли неожиданную правду о самом полезном чае

Выбор между черным и зеленым чаем зависит не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от того, какую пользу вы хотите получить для здоровья. Оба напитка производят из листьев Camellia sinensis, но разная обработка листьев изменяет состав и концентрацию антиоксидантов.

Фото: из открытых источников

Зеленый и черный чай содержат флаванолы – мощные растительные антиоксиданты, помогающие защитить организм от воспалительных процессов и хронических заболеваний. Однако зеленый чай богаче антиоксидантов: в среднем он содержит 62 мг флаванолов на 100 мл, тогда как черный чай — около 40 мг. Особенно ценным в зеленом чае полифенол катехин, в частности эпигалокатехин-3-галат (EGCG). Это соединение поддерживает здоровье сердца, уменьшает воспаление и, по данным исследований, может подавлять рост раковых клеток.

Черный чай имеет свой уникальный набор полезных веществ. В нем образуются теафлавины при окислении катехинов, которые помогают регулировать уровень холестерина и способствуют здоровью сердца. Таким образом, каждый из видов чая имеет свои преимущества для организма.

Еще одна разница между черным и зеленым чаем – содержание кофеина. Если требуется энергичный старт дня, черный чай из 71 мг кофеина на 350 мл будет более эффективным. Зеленый чай содержит около 37 мг на ту же порцию, обеспечивая более мягкий и равномерный подъем бодрости. Кроме того, в зеленом чае присутствует L-теанин, который в сочетании с кофеином помогает сосредоточиться и ощущать спокойную энергию без резких спадов.

Чтобы сохранить антиоксиданты при заваривании, зеленый чай лучше готовить водой около 85 °C. Это позволяет вскрыть аромат и не повредить нежные вещества. Черный чай устойчив к высокой температуре – его можно заваривать кипятком (100 °C), что высвобождает максимальное количество антиоксидантов, не портит вкус напитка.

Выбирая между чёрным и зеленым чаем, ориентируйтесь на желаемый эффект: более сильную бодрость и насыщенный вкус обеспечивает черный чай, тогда как зеленый чай дарит легкое пробуждение с антиоксидантной защитой и спокойной концентрацией.

