Вчені розповіли, що відбувається з організмом, якщо спати менш як 6 годин

Нестача сну давно вважається одним із факторів, що шкодять здоров’ю. Проте, якщо короткий сон раз на певний час не є критичним, то регулярний недосип може серйозно впливати на організм. Вчені попереджають, що менше шести годин відпочинку щоночі пов’язане з ослабленням імунітету, підвищенням тривожності та порушеннями гормонального фону.

Недосипання негативно впливає на здоров'я. Фото з відкритих джерел

Що відбувається з організмом, якщо спите менш як 6 годин. Вчені назвали кілька факторів негативного впливу на здоров’я людини.

Імунна система

Під час сну імунна система виробляє захисні речовини, зокрема цитокіни, які допомагають боротися з бактеріями й вірусами. За словами консультантки-психологині Сью Пікок, якщо ви спите менш як шість годин, цих речовин виробляється недостатньо. У результаті організм стає більш вразливим до інфекцій, а процес одужання після хвороб сповільнюється.

Крім того, недосип може знижувати ефективність вакцинації. Дослідження Французького національного інституту у 2023 році показало, що у чоловіків, які спали менш ніж шість годин, реакція антитіл була значно слабшою, ніж у тих, хто відпочивав 7–9 годин.

Тривога

Недостатній сон часто посилює відчуття тривоги, а тривожність, у свою чергу, заважає засинанню. Як пояснює лікарка Пікок, це створює замкнене коло. Мозок у стані постійної напруженості "бий або тікай" перешкоджає повноцінному відпочинку, що може призвести до безсоння та емоційного виснаження.

Вплив на жіноче здоров’я

Спеціалістка зі сну Катаріна Ледерле зазначає, що нестача сну впливає на гормональний баланс жінок. Зокрема, підвищення рівня тиреотропного гормону (ТТГ) може спричиняти порушення менструального циклу, ановуляцію та викидні.

Інші наслідки недосипу

Регулярний сон менше шести годин може призвести до:

- набору зайвої ваги

- зниження працездатності

- проблем із концентрацією та пам’яттю

Лікарі радять намагатися спати щонайменше 7-8 годин на добу. Навіть невелике збільшення часу відпочинку здатне суттєво покращити самопочуття та знизити ризики для здоров’я.

