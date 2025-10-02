logo_ukra

BTC/USD

118429

ETH/USD

4386.53

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло П'ять повсякденних звичок, які призводять до проблем із очима
commentss НОВИНИ Всі новини

П'ять повсякденних звичок, які призводять до проблем із очима

Очі - один із найчутливіших органів, яким можуть навіть нашкодити щоденні звички.

2 жовтня 2025, 06:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Названо найпоширеніші помилки, які з часом призводять до втрати зору.

П'ять повсякденних звичок, які призводять до проблем із очима

Втома очей. Фото: з відкритих джерел

На першому місці у рейтингу негативних звичок – тертя очей. Насправді розтирання очей може швидко полегшити свербіж чи подразнення. Однак ця звичка може завдати тривалої шкоди.

Тертя може спровокувати кератоконус – захворювання очей, яке послаблює рогівку. Це може викликати світлочутливість та погіршення зору.

Друга звичка – не носіння сонцезахисних окулярів. Національний інститут зору повідомляє, що окуляри допомагають блокувати ультрафіолетове (УФ) випромінювання, яке пов'язане з раком шкіри, віковою макулярною дегенерацією та катарактою.

Сонцезахисні окуляри надзвичайно важливі для здоров'я не лише очей, а й повік. Найчастішим видом раку повік є базальноклітинна карцинома, яка пов'язана з впливом ультрафіолетового випромінювання.

Американська академія офтальмології рекомендує цілий рік носити сонцезахисні окуляри, що забезпечують найвищий захист від ультрафіолетових променів, що мають маркування "UV400".

Третя звичка — тривалий погляд на екрани. Робота за комп'ютером та перегляд телефону може викликати цифрову напругу очей, що може призвести до головного болю, розмитого зору та сухості очей.

Люди, як правило, менше моргають, коли дивляться на екран комп'ютера, що також сприяє сухості очей. Щоб захистити свої очі, намагайтеся робити перерви та відводити погляд від екрану приблизно кожні 20 хвилин.

Четверта звичка – сон без зняття контактних лінз. Центри контролю та профілактики захворювань інформує, якщо ви використовуєте контактні лінзи, знімайте їх на ніч і поміщайте в чистий контейнер зі свіжим розчином для дезінфекції лінз.

Категорично не можна спати та плавати в лінзах. Це може призвести до деяких серйозних, потенційно небезпечних для зору інфекцій очей.

П'ята звичка – надмірне вживання алкоголю. Вживання надмірної кількості алкоголю може пошкодити певні тканини ока, такі як рогівка та сітківка.

Глаукома – це захворювання, у якому зоровий нерв поступово відмирає. Тому надмірне вживання алкоголю може прискорити цей процес.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лікарі б'ють на сполох: більшість робить цю небезпечну помилку з очима.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.verywellhealth.com/8-everyday-habits-that-damage-eyes-11820447
Теги:

Новини

Всі новини