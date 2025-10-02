П'ять повсякденних звичок, які призводять до проблем із очима

Названо найпоширеніші помилки, які з часом призводять до втрати зору.

На першому місці у рейтингу негативних звичок – тертя очей. Насправді розтирання очей може швидко полегшити свербіж чи подразнення. Однак ця звичка може завдати тривалої шкоди.

Тертя може спровокувати кератоконус – захворювання очей, яке послаблює рогівку. Це може викликати світлочутливість та погіршення зору.

Друга звичка – не носіння сонцезахисних окулярів. Національний інститут зору повідомляє, що окуляри допомагають блокувати ультрафіолетове (УФ) випромінювання, яке пов'язане з раком шкіри, віковою макулярною дегенерацією та катарактою.

Сонцезахисні окуляри надзвичайно важливі для здоров'я не лише очей, а й повік. Найчастішим видом раку повік є базальноклітинна карцинома, яка пов'язана з впливом ультрафіолетового випромінювання.

Американська академія офтальмології рекомендує цілий рік носити сонцезахисні окуляри, що забезпечують найвищий захист від ультрафіолетових променів, що мають маркування "UV400".

Третя звичка — тривалий погляд на екрани. Робота за комп'ютером та перегляд телефону може викликати цифрову напругу очей, що може призвести до головного болю, розмитого зору та сухості очей.

Люди, як правило, менше моргають, коли дивляться на екран комп'ютера, що також сприяє сухості очей. Щоб захистити свої очі, намагайтеся робити перерви та відводити погляд від екрану приблизно кожні 20 хвилин.

Четверта звичка – сон без зняття контактних лінз. Центри контролю та профілактики захворювань інформує, якщо ви використовуєте контактні лінзи, знімайте їх на ніч і поміщайте в чистий контейнер зі свіжим розчином для дезінфекції лінз.

Категорично не можна спати та плавати в лінзах. Це може призвести до деяких серйозних, потенційно небезпечних для зору інфекцій очей.

П'ята звичка – надмірне вживання алкоголю. Вживання надмірної кількості алкоголю може пошкодити певні тканини ока, такі як рогівка та сітківка.

Глаукома – це захворювання, у якому зоровий нерв поступово відмирає. Тому надмірне вживання алкоголю може прискорити цей процес.

