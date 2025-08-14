logo

Врачи бьют тревогу: большинство совершает эту опасную ошибку с глазами
НОВОСТИ

Врачи бьют тревогу: большинство совершает эту опасную ошибку с глазами

Врачи объяснили, почему опасно тереть глаза

14 августа 2025, 17:11
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Американские окулисты единодушны в вопросе — какую опасную ошибку допускает большинство людей. Эта вредная привычка подвергает опасности зрение.

Врачи бьют тревогу: большинство совершает эту опасную ошибку с глазами

Проблемы со зрением. Иллюстративное фото

Специалисты называют чрезвычайно опасным трение глаз, пишет издание Daily mail. Отказавшись от трения глаз, можно значительно уменьшить риск развития таких заболеваний, как кератоконус. Кератоконус – это прогрессирующее заболевание глаз, при котором роговица (прозрачная передняя поверхность глаза) утончается и выпячивается в форме конуса. Такое состояние может искажать зрение, а в тяжелых случаях требует хирургического вмешательства или пересадки роговицы. Трение глаз наносит вред не только глазу, но и коже вокруг. Нежная кожа вокруг глаз особенно подвержена растяжению и образованию морщин, ускоряя старение.

Врачи рассказали, что вместо трения глаз при зуде можно потереть кость вокруг глаза, чтобы устранить зуд.

Также специалисты называют другую вредную привычку – недостаточное моргание. Это приводит к проблемам с веками и вызывает сухость глаз. Эксперты рекомендуют регулярно делать перерывы от экранов, чаще сознательно моргать, а если чувствуете зуд в глазах, осторожно нажимайте на костный орбитальный край, а не на самое глазное яблоко.

Напомним: портал "Комментарии" писал об алкоголе, который быстрее всего "убивает" глаза и приводит к слепоте. По данным медицинских исследований, наибольшую угрозу для зрения представляет не просто алкоголь как вещество, а конкретный вид напитка. Самым опасным называют самодельный крепкий алкоголь, в частности самогон, содержащий метанол. Его опасность заключается в том, что он может повлечь за собой слепоту уже в течение нескольких часов после употребления.




Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-14988257/Doctors-urgent-warning-huge-mistake-making-eyes-You-need-stop.html
