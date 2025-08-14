Врачи бьют тревогу: большинство совершает эту опасную ошибку с глазами

Американские окулисты единодушны в вопросе — какую опасную ошибку допускает большинство людей. Эта вредная привычка подвергает опасности зрение.

Проблемы со зрением. Иллюстративное фото

Специалисты называют чрезвычайно опасным трение глаз, пишет издание Daily mail. Отказавшись от трения глаз, можно значительно уменьшить риск развития таких заболеваний, как кератоконус. Кератоконус – это прогрессирующее заболевание глаз, при котором роговица (прозрачная передняя поверхность глаза) утончается и выпячивается в форме конуса. Такое состояние может искажать зрение, а в тяжелых случаях требует хирургического вмешательства или пересадки роговицы. Трение глаз наносит вред не только глазу, но и коже вокруг. Нежная кожа вокруг глаз особенно подвержена растяжению и образованию морщин, ускоряя старение.

Врачи рассказали, что вместо трения глаз при зуде можно потереть кость вокруг глаза, чтобы устранить зуд.

Также специалисты называют другую вредную привычку – недостаточное моргание. Это приводит к проблемам с веками и вызывает сухость глаз. Эксперты рекомендуют регулярно делать перерывы от экранов, чаще сознательно моргать, а если чувствуете зуд в глазах, осторожно нажимайте на костный орбитальный край, а не на самое глазное яблоко.

Напомним: портал "Комментарии" писал об алкоголе, который быстрее всего "убивает" глаза и приводит к слепоте. По данным медицинских исследований, наибольшую угрозу для зрения представляет не просто алкоголь как вещество, а конкретный вид напитка. Самым опасным называют самодельный крепкий алкоголь, в частности самогон, содержащий метанол. Его опасность заключается в том, что он может повлечь за собой слепоту уже в течение нескольких часов после употребления.



