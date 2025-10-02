Пять повседневных привычек, которые приводят к проблемам с глазами

Названы самые распространенные ошибки, которые со временем приводят к потере зрения.

Усталость глаз. Фото: из открытых источников

На первом месте в рейтинге негативных привычек – трение глаз. На самом деле растирание глаз может быстро облегчить зуд или раздражение. Однако эта привычка может нанести длительный вред.

Трение может спровоцировать кератоконус — заболевание глаз, которое ослабляет роговицу. Это может вызвать светочувствительность и ухудшение зрения.

Вторая привычка – не ношение солнцезащитных очков. Национальный институт зрения сообщает, что очки помогают блокировать ультрафиолетовое (УФ) излучение, которое связано с раком кожи, возрастной макулярной дегенерацией и катарактой.

Солнцезащитные очки чрезвычайно важны для здоровья не только глаз, но и век. Самым частым видом рака век является базальноклеточная карцинома, которая связана с воздействием ультрафиолетового излучения.

Американская академия офтальмологии рекомендует круглый год носить солнцезащитные очки, обеспечивающие наивысшую защиту от ультрафиолетовых лучей, которые имеют маркировку "UV400".

Третья привычка — длительное всматривание в экраны. Работа за компьютером и просмотр телефона может вызвать цифровое напряжение глаз, что потенциально может привести к головной боли, размытому зрению и сухости глаз.

Люди, как правило, меньше моргают, когда смотрят на экран компьютера, что также способствует сухости глаз. Чтобы защитить свои глаза, старайтесь делать перерывы и отводить взгляд от экрана примерно каждые 20 минут.

Четвертая привычка – сон без снятия контактных линз. Центры контроля и профилактики заболеваний информирует, если вы используете контактные линзы, то снимайте их на ночь и помещайте в чистый контейнер со свежим раствором для дезинфекции линз.

Категорически нельзя спать и плавать в линзах. Это может привести к некоторым серьезным, потенциально опасным для зрения инфекциям глаз.

Пятая привычка – чрезмерное потребление алкоголя. Употребление чрезмерного количества алкоголя может повредить определенные ткани глаза, такие как роговица и сетчатка.

Глаукома – это заболевание, при котором зрительный нерв постепенно отмирает. Поэтому чрезмерное употребление алкоголя может ускорить этот процесс.

Читайте также на портале "Комментарии" — врачи бьют тревогу: большинство совершает эту опасную ошибку с глазами.