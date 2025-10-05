logo

BTC/USD

122855

ETH/USD

4534.62

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Ученые рассказали, что происходит с организмом, если спать менее 6 часов
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если спать менее 6 часов

Регулярный сон менее 6 часов вредит иммунитету, повышает тревогу, нарушает гормональный баланс и снижает эффективность вакцинации.

5 октября 2025, 18:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Недостаток сна давно считается одним из факторов, вредящих здоровью. Однако если короткий сон раз в определенное время не является критическим, то регулярный недосып может серьезно влиять на организм. Ученые предупреждают, что менее шести часов отдыха каждую ночь связано с ослаблением иммунитета, повышением тревожности и нарушениями гормонального фона.

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если спать менее 6 часов

Недосыпание отрицательно влияет на здоровье. Фото из открытых источников

Что происходит с организмом, если спать менее 6 часов. Ученые назвали несколько факторов негативного влияния на здоровье человека.

Иммунная система

Во время сна иммунная система производит защитные вещества, в частности цитокины, помогающие бороться с бактериями и вирусами. По словам консультант-психолога Сью Пикок, если вы спите менее шести часов, этих веществ производится недостаточно. В результате организм становится более уязвимым к инфекциям, а процесс выздоровления после болезней замедляется.

Кроме того, недосып может снижать эффективность вакцинации. Исследование Французского национального института в 2023 году показало, что у мужчин, которые спали менее шести часов, реакция антител была значительно слабее, чем у тех, кто отдыхал 7–9 часов.

Тревога

Недостаточный сон часто усугубляет чувство тревоги, а тревожность, в свою очередь, мешает засыпанию. Как объясняет врач Пикок, это создает замкнутый круг. Мозг в состоянии постоянной напряженности "бей или беги" препятствует полноценному отдыху, что может привести к бессоннице и эмоциональному истощению.

Воздействие на женское здоровье

Специалистка по сну Катарина Ледерле отмечает, что недостаток сна влияет на гормональный баланс женщин. В частности, повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) может повлечь за собой нарушение менструального цикла, ановуляцию и выкидыши.

Другие последствия недосыпа

Регулярный сон менее шести часов может привести к:

  • — набору лишнего веса
  • — снижение работоспособности
  • — проблем с концентрацией и памятью

Врачи советуют пытаться спать не менее 7-8 часов в сутки. Даже небольшая прибавка времени отдыха способна существенно улучшить самочувствие и снизить риски для здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему мы спим. Новое исследование изменяет представление о сне.

Также "Комментарии" писали о пяти повседневных привычках, которые приводят к проблемам с глазами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://metro.co.uk/2025/09/23/this-happens-body-get-less-six-hours-sleep-a-night-24238984/
Теги:

Новости

Все новости