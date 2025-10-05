Ученые рассказали, что происходит с организмом, если спать менее 6 часов

Недостаток сна давно считается одним из факторов, вредящих здоровью. Однако если короткий сон раз в определенное время не является критическим, то регулярный недосып может серьезно влиять на организм. Ученые предупреждают, что менее шести часов отдыха каждую ночь связано с ослаблением иммунитета, повышением тревожности и нарушениями гормонального фона.

Недосыпание отрицательно влияет на здоровье. Фото из открытых источников

Иммунная система

Во время сна иммунная система производит защитные вещества, в частности цитокины, помогающие бороться с бактериями и вирусами. По словам консультант-психолога Сью Пикок, если вы спите менее шести часов, этих веществ производится недостаточно. В результате организм становится более уязвимым к инфекциям, а процесс выздоровления после болезней замедляется.

Кроме того, недосып может снижать эффективность вакцинации. Исследование Французского национального института в 2023 году показало, что у мужчин, которые спали менее шести часов, реакция антител была значительно слабее, чем у тех, кто отдыхал 7–9 часов.

Тревога

Недостаточный сон часто усугубляет чувство тревоги, а тревожность, в свою очередь, мешает засыпанию. Как объясняет врач Пикок, это создает замкнутый круг. Мозг в состоянии постоянной напряженности "бей или беги" препятствует полноценному отдыху, что может привести к бессоннице и эмоциональному истощению.

Воздействие на женское здоровье

Специалистка по сну Катарина Ледерле отмечает, что недостаток сна влияет на гормональный баланс женщин. В частности, повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) может повлечь за собой нарушение менструального цикла, ановуляцию и выкидыши.

Другие последствия недосыпа

Регулярный сон менее шести часов может привести к:

— набору лишнего веса

— снижение работоспособности

— проблем с концентрацией и памятью

Врачи советуют пытаться спать не менее 7-8 часов в сутки. Даже небольшая прибавка времени отдыха способна существенно улучшить самочувствие и снизить риски для здоровья.

