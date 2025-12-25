Вчені назвали вік, коли фізична форма та сила починають знижуватися

Фізична сила, витривалість та м'язова маса починають знижуватися вже після 35 років. Такого висновку дійшли вчені в масштабному дослідженні, яке тривало майже півстоліття.

У рамках Шведського дослідження фізичної активності та фітнесу, яке проводили в Каролінському інституті, вчені спостерігали за понад 400 чоловіками та жінками віком від 16 до 63 років протягом 47 років.

Учасники виконували силові та кардіовправи – жим лежачи, стрибки у висоту, їзду на велосипеді, щоб оцінити м'язову силу, витривалість та аеробні можливості організму.

Результати показали, що незалежно від того, наскільки активно люди тренувалися до середини 30-х, після 35 років показники фізичної форми починають поступово погіршуватися.

Пік середніх значень посідає саме цей вік. У підліткові роки та у 20-30 років учасники демонстрували стабільне зростання результатів, але згодом тенденція змінювалася.

Дослідники також зафіксували різницю між статями. Аеробна витривалість у чоловіків та жінок починала знижуватися приблизно з 45 років, проте жінки втрачали м'язову потужність раніше вже з 32 років, тоді як у чоловіків цей процес стартував пізніше.

Втім, вчені зазначають: фізична активність має вирішальне значення. Учасники, які почали регулярно рухатися ще з 16 років та зберігали активність у дорослому віці, мали значно кращі показники на всіх етапах життя.

Інші дослідження також підтверджують, що рух та тренування у старшому віці допомагають підтримувати якість життя.

"Ніколи не пізно почати рухатись. Фізична активність здатна уповільнити спад фізичних можливостей, навіть якщо не може повністю його зупинити", — зазначила автор дослідження, викладач Каролінського інституту Марія Вестерсталь.

Вчені планують продовжити спостереження за тими ж учасниками, частині з яких вже виповнилося 68 років, щоб з'ясувати, чому саме 35 років є піком фізичної форми та як рух впливає на старіння організму.

