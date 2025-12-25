logo_ukra

BTC/USD

87343

ETH/USD

2918.18

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Вчені назвали вік, коли фізична форма та сила починають знижуватися
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені назвали вік, коли фізична форма та сила починають знижуватися

Дослідники зафіксували різницю між статями

25 грудня 2025, 09:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Фізична сила, витривалість та м'язова маса починають знижуватися вже після 35 років. Такого висновку дійшли вчені в масштабному дослідженні, яке тривало майже півстоліття.

Вчені назвали вік, коли фізична форма та сила починають знижуватися

Спорт. Фото: з відкритих джерел

У рамках Шведського дослідження фізичної активності та фітнесу, яке проводили в Каролінському інституті, вчені спостерігали за понад 400 чоловіками та жінками віком від 16 до 63 років протягом 47 років.

Учасники виконували силові та кардіовправи – жим лежачи, стрибки у висоту, їзду на велосипеді, щоб оцінити м'язову силу, витривалість та аеробні можливості організму.

Результати показали, що незалежно від того, наскільки активно люди тренувалися до середини 30-х, після 35 років показники фізичної форми починають поступово погіршуватися.

Пік середніх значень посідає саме цей вік. У підліткові роки та у 20-30 років учасники демонстрували стабільне зростання результатів, але згодом тенденція змінювалася.

Дослідники також зафіксували різницю між статями. Аеробна витривалість у чоловіків та жінок починала знижуватися приблизно з 45 років, проте жінки втрачали м'язову потужність раніше вже з 32 років, тоді як у чоловіків цей процес стартував пізніше.

Втім, вчені зазначають: фізична активність має вирішальне значення. Учасники, які почали регулярно рухатися ще з 16 років та зберігали активність у дорослому віці, мали значно кращі показники на всіх етапах життя.

Інші дослідження також підтверджують, що рух та тренування у старшому віці допомагають підтримувати якість життя.

"Ніколи не пізно почати рухатись. Фізична активність здатна уповільнити спад фізичних можливостей, навіть якщо не може повністю його зупинити", — зазначила автор дослідження, викладач Каролінського інституту Марія Вестерсталь.

Вчені планують продовжити спостереження за тими ж учасниками, частині з яких вже виповнилося 68 років, щоб з'ясувати, чому саме 35 років є піком фізичної форми та як рух впливає на старіння організму.

Читайте також на порталі "Коментарі" — порада від стоматолога: не робіть ці 4 помилки перед чищенням зубів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcsm.70134

Новини

Всі новини