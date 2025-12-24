Совет от стоматолога: не делайте эти 4 ошибки перед чисткой зубов

Эти частые ошибки могут повредить эмаль и повысить чувствительность, что приведет к боли.

Чистка зубов. Фото: из открытых источников

Стоматолог Эндрю-Сунджун Ким рассказал, что еда непосредственно перед чисткой оставляет частицы пищи, зубной налет и пигменты, затрудняющие гигиениста надлежащую оценку состояния зубов и десен.

Когда рот покрыт свежими остатками пищи, то это может маскировать ранние признаки воспаления, накопление зубного камня и даже небольшие кариесы.

Стоит избегать чего-либо липкого и того, что может изменить цвет зубов. Такие напитки, как кофе, чай и красное вино, могут мгновенно окрасить зубы, что затрудняет оценку истинного оттенка эмали.

Ягоды и соусы на основе томатов также следует избегать, поскольку их природные пигменты цепляются к эмали и языку, оставляя пленку, которую трудно удалить.

Другие продукты, которых следует избегать перед чисткой — это что-либо сладкое или крахмалистое, а также кислые продукты и напитки, которые снижают pH ротовой полости, временно смягчают эмаль и делают зубы более склонными к чувствительности и эрозии.

Если нужно поесть перед приемом, попробуйте сделать это по крайней мере за час до чистки и быстро прополоскать рот водой или слегка почистить щеткой.

Отбеливающие средства временно открывают поры эмали. Если делать это непосредственно перед чисткой, то это может повысить чувствительность.

Отбеливание также может вызвать раздражение тканей десен. Лучшее время для отбеливания зубов — за два часа до чистки зубов. Это дает зубам минимум час, чтобы начать восстанавливать нормальный pH ротовой полости.

Использование зубной нити непосредственно перед чисткой не нанесет вреда. Но это может привести к кровотечению, которое многие люди ошибочно интерпретируют как признак нанесенного вреда.

Агрессивное использование зубной нити после нескольких месяцев пропуска может вызвать боль, раздражение и кровотечение. Поэтому стоит придерживаться ежедневного использования зубной нити, чтобы десны со временем становились здоровыми и менее склонными к раздражению.

Когда возникает зубная боль, проблема обычно с зубами развивается уже неделями или месяцами.

Многие люди считают, что если ничего не болит, то это несерьезно. Однако, в стоматологии большинство проблем остаются молчаливыми, пока не станут серьезными.

К моменту появления боли могут возникнуть запущенные кариесные заболевания, рецессия десен, инфекция или абсцесс. Поэтому профилактика и регулярный уход за зубами — это то, что поддерживает здоровье зубов и десен.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоматолог рассказала, чем опасны невылеченные зубы.



