Порада від стоматолога: не робіть ці 4 помилки перед чищенням зубів

Ці часті помилки можуть пошкодити емаль і підвищити чутливість, що спричинить біль.

Чищення зубів. Фото: із відкритих джерел

Стоматолог Ендрю-Сунджун Кім розповів, що їжа безпосередньо перед чищенням залишає частинки їжі, зубний наліт та пігменти, що ускладнюють гігієніста належну оцінку стану зубів та ясен.

Коли рот покритий свіжими залишками їжі, це може маскувати ранні ознаки запалення, накопичення зубного каменю і навіть невеликі карієси.

Варто уникати чогось липкого і того, що може змінити колір зубів. Такі напої, як кава, чай і червоне вино можуть миттєво забарвити зуби, що ускладнює оцінку справжнього відтінку емалі.

Ягоди та соуси на основі томатів також слід уникати, оскільки їх природні пігменти чіпляються до емалі та мови, залишаючи плівку, яку важко видалити.

Інші продукти, яких слід уникати перед чищенням — це щось солодке або крохмалисте, а також кислі продукти та напої, які знижують pH ротової порожнини, тимчасово пом'якшують емаль і роблять зуби більш схильними до чутливості та ерозії.

Якщо потрібно поїсти перед прийомом, спробуйте зробити це, принаймні, за годину до чищення і швидко прополоскати рот водою або злегка почистити щіткою.

Відбілюючі засоби тимчасово відкривають пори емалі. Якщо робити це безпосередньо перед чищенням, це може підвищити чутливість.

Відбілювання також може спричинити подразнення тканин ясен. Найкращий час для відбілювання зубів – за дві години до чищення зубів. Це дає зубам щонайменше годину, щоб почати відновлювати нормальний pH ротової порожнини.

Використання зубної нитки безпосередньо перед чищенням не завдасть шкоди. Але це може призвести до кровотечі, яку багато людей помилково інтерпретують як ознаку завданої шкоди.

Агресивне використання зубної нитки після кількох місяців пропуску може спричинити біль, подразнення та кровотечу. Тому варто дотримуватися щоденного використання зубної нитки, щоб ясна з часом ставали здоровими та менш схильними до подразнення.

Коли виникає зубний біль, проблема зазвичай із зубами розвивається вже тижнями чи місяцями.

Багато людей вважають, що якщо нічого не болить, це несерйозно. Однак у стоматології більшість проблем залишаються мовчазними, доки не стануть серйозними.

На момент появи болю можуть виникнути запущені карієсні захворювання, рецесія ясен, інфекція або абсцес. Тому профілактика та регулярний догляд за зубами – це те, що підтримує здоров'я зубів та ясен.

Читайте також на порталі "Коментарі" – стоматолог розповіла, чим небезпечні невилікувані зуби.



