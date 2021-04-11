Стоматолог рассказала, чем опасны невылеченные зубы

Многие люди несерьезно относятся к гигиене своей ротовой полости, считая, что кариес — это лишь маленькая неприятность, из-за которой, в худшем случае, можно остаться без зуба. Но все далеко не так. Стоматолог Назели Ктянц объяснила, чем опасны для здоровья невылеченные зубы.

Чем опасны невылеченные зубы (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что проблемы с зубами могут стать причиной заболеваний сердца, в частности инфаркта.

Более того, если у человека хронический пародонтит (воспаление тканей, окружающих корень зуба), тогда риск сердечной недостаточности повышается в 2 раза. Дело в том, что бактерии, размножающиеся в тканях, попадают в кровеносную систему и провоцируют воспаление в сосудах. Все это происходит, если лечение зуба затягивается на длительный срок.

Помимо этого, воспалительные процессы или отсутствующие (разрушенные) зубы не позволяют качественно пережевывать пищу, а это негативно сказывается на пищеварении. В желудок попадает плохо измельченная пища, следовательно, он тратит больше сил на ее переваривание, в результате чего может возникнуть гастрит, панкреатит или язва желудка.

По словам врача, воспаленные десна и невылеченные зубы могут отражаться на состоянии кожи. Вредные бактерии попадают в кровь и желудочно-кишечный тракт, вызывая патологические процессы. Проблемы же с ЖКТ отражаются на эпидермисе в виде прыщиков, акне и высыпаний.

Также нередко возникают ситуации, когда воспалительные процессы и запущенные зубы становятся причиной хронической мигрени.

Напомним, что будет, если долго не чистить зубы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с какими продуктами нужно быть аккуратнее, потому что они портят белизну зубов.

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