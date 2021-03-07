Пять продуктов, которые портят белизну ваших зубов

На состояние и здоровья наших зубов влияет множество факторов, одним из которых является питание. Есть продукты, которые способствуют укреплению и отбеливанию зубов, а есть такие, что наоборот, портят их белизну и приводят к развитию кариеса.

какие продукты красят зубы (фото из открытых источников)

Если вы беспокоитесь за здоровье своих зубов и белизну улыбки, тогда эксперты советуют ограничить в рационе следующие продукты:

Кофе и чай

Несмотря на то, что эти напитки очень вкусные и согревающие, их чрезмерное употребление может привести к неприятным последствиям, в частности к окрашиванию зубов. В составе кофе и чая есть дубильные вещества, способствующие изменению цвета зубов. Плюс ко всему, кофе изменяет кислотно-щелочной баланс и приводит к быстрому разрушению зубной эмали.

Соевый соус

Этот соус содержит темный пигмент, который усиливается липкой консистенцией, а затем способствует тому, что его частое употребление может менять цвет зубной эмали.

Красное вино

Эксперты говорят, что красное вино вызывает на зубах серые пятна. Плюс ко всему, напиток также содержит дубильные вещества и кислоту, которые негативно сказываются на эмали.

Белое вино

Хотя этот напиток имеет светлый цвет, однако белое вино сделает пятна, которые уже есть на зубах, темнее и заметнее. Это происходит из-за кислоты, которую содержит напиток.

Конфеты

Шоколадные конфеты, карамель и другие сладости приводят к потемнению зубов. Что касается мороженого и сладких фруктовых десертов, то они содержат искусственные добавки и химические компоненты, которые приводят к микротравмам и окрашиванию эмали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от зубной боли в домашних условиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!