logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.03.2021

BTC/USD

49607.29

ETH/USD

1674.19

LTC/USD

184.49

НБУ 07.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Пять продуктов, которые портят белизну ваших зубов
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять продуктов, которые портят белизну ваших зубов

Эти продукты могут значительно ухудшить состояние зубов

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

На состояние и здоровья наших зубов влияет множество факторов, одним из которых является питание. Есть продукты, которые способствуют укреплению и отбеливанию зубов, а есть такие, что наоборот, портят их белизну и приводят к развитию кариеса.

Пять продуктов, которые портят белизну ваших зубов

какие продукты красят зубы (фото из открытых источников)

Если вы беспокоитесь за здоровье своих зубов и белизну улыбки, тогда эксперты советуют ограничить в рационе следующие продукты:

Кофе и чай

Несмотря на то, что эти напитки очень вкусные и согревающие, их чрезмерное употребление может привести к неприятным последствиям, в частности к окрашиванию зубов. В составе кофе и чая есть дубильные вещества, способствующие изменению цвета зубов. Плюс ко всему, кофе изменяет кислотно-щелочной баланс и приводит к быстрому разрушению зубной эмали.

Соевый соус

Этот соус содержит темный пигмент, который усиливается липкой консистенцией, а затем способствует тому, что его частое употребление может менять цвет зубной эмали.

Красное вино

Эксперты говорят, что красное вино вызывает на зубах серые пятна. Плюс ко всему, напиток также содержит дубильные вещества и кислоту, которые негативно сказываются на эмали.

Белое вино

Хотя этот напиток имеет светлый цвет, однако белое вино сделает пятна, которые уже есть на зубах, темнее и заметнее. Это происходит из-за кислоты, которую содержит напиток.

Конфеты

Шоколадные конфеты, карамель и другие сладости приводят к потемнению зубов. Что касается мороженого и сладких фруктовых десертов, то они содержат искусственные добавки и химические компоненты, которые приводят к микротравмам и окрашиванию эмали. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от зубной боли в домашних условиях.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bleubloom.com/foods-to-avoid-to-keep-your-teeth-white/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ