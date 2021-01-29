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Семь способов избавиться от зубной боли в домашних условиях

Даже сняв зубную боль подручными средствами, человеку все равно стоит показаться стоматологу

сегодня, 19:59
Автор:

Вечканова Елена

Зубная боль зачастую внезапна: ни таблетки рядом, ни возможности попасть к стоматологу. Если ваши зубы заныли, а под рукой — только собственная кухня, не отчаивайтесь. Есть несколько проверенных домашних средств, что помогут облегчить боль, повідомляє TheHealthSite.

Семь способов избавиться от зубной боли в домашних условиях

Есть простые способы, что помогут успокоить зубы. Фото из открытых источников

1. Промывание "морской" водой

Соленая вода работает как природный антисептик, который смоет весь "мусор" с болящего зуба и убережет от дальнейшего воспаления. Для этого добавьте немного соли в стакан теплой воды и хорошо перемешайте, чтобы растаяла. Полощите рот в течении 30 секунд.

2. Холодный компресс

Снять боль с зуба поможет холодный компресс. Для этого подойдет мокрая ткань или лед (но с последним аккуратней, чтобы не переборщить). Благодаря холоду сужаются сосуды, и это уменьшает боль, а также воспаление.

3. Чеснок

Для использования этого метода вам понадобится всего зубчик чеснока. Мелко-мелко нарежьте его, чтобы превратить в густую пасту. Затем нанесите ее на болящее место. Будьте аккуратны: чеснок способен вызывать ожоги, поэтому его нельзя "передержать". Если боитесь, то можно чеснок просто пожевать.

4. Гвоздика

Если в доме есть гвоздиковое масло, это отличная новость для болящих зубов. Мягкий анестетик эвгенол, который содержит гвоздика, отлично убирает боль и успокаивает нервные окончания. Нанесите небольшое количество гвоздикового масла на ватный тампон и приложите его к больному участку. Чтобы улучшить эффект, это можно делать несколько раз в день.

5. Пакетики с мятой

Мятный чай спешит на помощь. Возьмите использованный пакетик чая с мятой и позвольте ему остыть. После приложите его к болеющим зубам на несколько минут. Это способствует приглушению боли и успокоению чувствительных десен. Для пущего эффекта пакетик можно немного подержать в морозилке.

6. Экстракт ванили

Используете экстракт ванили в готовке? Ну можете еще и в народной медицине попробовать. В нем содержатся антиоксиданты и небольшое количество алкоголя, что способствует уменьшению боли и воспаления.

7. Ростки пшеницы

Использование сока из ростков пшеницы в качестве жидкости для полоскания рта может творить чудеса для людей, которые постоянно имеют проблемы с зубами. В растительном соке содержится хлорофил, который борется с вредными бактериями, что зачастую и являются причиной воспаления.

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Источник: https://www.thehealthsite.com/home-remedies/having-dental-problems-6-home-remedies-to-get-rid-of-the-pain-774542/
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