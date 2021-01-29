Семь способов избавиться от зубной боли в домашних условиях

Зубная боль зачастую внезапна: ни таблетки рядом, ни возможности попасть к стоматологу. Если ваши зубы заныли, а под рукой — только собственная кухня, не отчаивайтесь. Есть несколько проверенных домашних средств, что помогут облегчить боль, повідомляє TheHealthSite.

Есть простые способы, что помогут успокоить зубы. Фото из открытых источников

1. Промывание "морской" водой

Соленая вода работает как природный антисептик, который смоет весь "мусор" с болящего зуба и убережет от дальнейшего воспаления. Для этого добавьте немного соли в стакан теплой воды и хорошо перемешайте, чтобы растаяла. Полощите рот в течении 30 секунд.

2. Холодный компресс

Снять боль с зуба поможет холодный компресс. Для этого подойдет мокрая ткань или лед (но с последним аккуратней, чтобы не переборщить). Благодаря холоду сужаются сосуды, и это уменьшает боль, а также воспаление.

3. Чеснок

Для использования этого метода вам понадобится всего зубчик чеснока. Мелко-мелко нарежьте его, чтобы превратить в густую пасту. Затем нанесите ее на болящее место. Будьте аккуратны: чеснок способен вызывать ожоги, поэтому его нельзя "передержать". Если боитесь, то можно чеснок просто пожевать.

4. Гвоздика

Если в доме есть гвоздиковое масло, это отличная новость для болящих зубов. Мягкий анестетик эвгенол, который содержит гвоздика, отлично убирает боль и успокаивает нервные окончания. Нанесите небольшое количество гвоздикового масла на ватный тампон и приложите его к больному участку. Чтобы улучшить эффект, это можно делать несколько раз в день.

5. Пакетики с мятой

Мятный чай спешит на помощь. Возьмите использованный пакетик чая с мятой и позвольте ему остыть. После приложите его к болеющим зубам на несколько минут. Это способствует приглушению боли и успокоению чувствительных десен. Для пущего эффекта пакетик можно немного подержать в морозилке.

6. Экстракт ванили

Используете экстракт ванили в готовке? Ну можете еще и в народной медицине попробовать. В нем содержатся антиоксиданты и небольшое количество алкоголя, что способствует уменьшению боли и воспаления.

7. Ростки пшеницы

Использование сока из ростков пшеницы в качестве жидкости для полоскания рта может творить чудеса для людей, которые постоянно имеют проблемы с зубами. В растительном соке содержится хлорофил, который борется с вредными бактериями, что зачастую и являются причиной воспаления.

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