Продукты, которые улучшают состояние зубов

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Любовь Блажко
Ежедневный уход за зубами и полостью рта это, конечно, хорошо, однако только этого может быть недостаточно. Важно также есть правильные продукты, которые принесут пользу для зубов.
Что помогает укрепить зубы. Фото: unsplash
Специалисты назвали продукты, которые стоит добавить в рацион:
Морковь, яблоко, огурцы свекла. В их составе есть витамины группы В, D, E, K, С, РР, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, йод, фтор, железо, кобальт и серебро. Эти продукты помогают нормализировать кровообращение в деснах, а также получить необходимый для зубов кальций и фосфор.
Зелень
Кроме того, что в ней содержится много полезных витаминов и микроэлементов, она также благотворно влияет и на иммунитет в целом. Зелень препятствует кровотечению десен, укрепляет кровеносные сосуды и имеет антибактериальные свойства.
Смородина, виноград, земляника, клюква
Сок ягод является отличным средством для профилактики кариеса. Кроме того, ягоды богаты на PP, А, группы В, С, Е, Н, бета-каротин, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, йод и фтор.
Миндаль, кедровый орех, кешью
В этом продукте содержатся все незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты. А в кешью есть специальное вещество, которое уничтожает бактерии. Миндаль обладает обезболивающим эффектом, а также улучшает состояние зубов и ясен.
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