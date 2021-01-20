Продукты, которые улучшают состояние зубов

Ежедневный уход за зубами и полостью рта это, конечно, хорошо, однако только этого может быть недостаточно. Важно также есть правильные продукты, которые принесут пользу для зубов.

Что помогает укрепить зубы. Фото: unsplash

Специалисты назвали продукты, которые стоит добавить в рацион:

Морковь, яблоко, огурцы свекла. В их составе есть витамины группы В, D, E, K, С, РР, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, йод, фтор, железо, кобальт и серебро. Эти продукты помогают нормализировать кровообращение в деснах, а также получить необходимый для зубов кальций и фосфор.

Зелень

Кроме того, что в ней содержится много полезных витаминов и микроэлементов, она также благотворно влияет и на иммунитет в целом. Зелень препятствует кровотечению десен, укрепляет кровеносные сосуды и имеет антибактериальные свойства.

Смородина, виноград, земляника, клюква

Сок ягод является отличным средством для профилактики кариеса. Кроме того, ягоды богаты на PP, А, группы В, С, Е, Н, бета-каротин, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, йод и фтор.

Миндаль, кедровый орех, кешью

В этом продукте содержатся все незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты. А в кешью есть специальное вещество, которое уничтожает бактерии. Миндаль обладает обезболивающим эффектом, а также улучшает состояние зубов и ясен.

Как сообщало издание "Комментарии", как выпадение зубов влияет на продолжительность жизни. Каждый человек должен следить за здоровьем зубов, потому что это важная часть личной гигиены. Если пренебрегать этой рекомендацией, то появятся проблемы, которые, как выяснилось, влияют на продолжительность жизни. Представители организации Oral Health Foundation, которая предоставляет продукты для улучшения здоровья и гигиены полости рта, заявили, что здоровье зубов — важный индикатор здоровья.

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