Как выпадение зубов влияет на продолжительность жизни

Каждый человек должен следить за здоровьем зубов, потому что это важная часть личной гигиены. Если пренебрегать этой рекомендацией, то появятся проблемы, которые, как выяснилось, влияют на продолжительность жизни.

зубы влияют на продолжительность жизни (фото из открытых источников)

Представители организации Oral Health Foundation, которая предоставляет продукты для улучшения здоровья и гигиены полости рта, заявили, что здоровье зубов — важный индикатор здоровья.

Стоматологи пришли к выводу, что люди, которые сохранили свои зубы до 70-летнего возраста, обычно доживают до 90 и более лет. И наоборот — если к 65 годам у человека выпало пять и больше зубов, то он гарантировано имеет проблемы со здоровьем. Чаще всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет или остеопороз (потеря кальция в костях, — прим. авт.).

Эксперты говорят, что чаще всего зубы начинают выпадать из-за неправильной гигиены полости рта, заболевания десен, различных травм и курения. И обычно люди не спешат решать эти проблемы, пренебрегая своим здоровьем.

Чтобы укрепить состояние зубов, эксперты рекомендуют регулярно менять зубные щетки. Спустя 2-3 месяца они становятся нефункциональными, поэтому могут навредить деснам. Также стоит каждый день чистить зубы (утром и вечером) и эта процедура должна занимать не менее 2 минут.

А еще каждые полгода стоит посещать стоматолога, чтобы он проводил профилактический осмотр.

Напомним, каким сортом чая нельзя злоупотреблять, потому что он вредит зубной эмали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в домашних условиях облегчить зубную боль, если к стоматологу пойти не получается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!