Эксперты рассказали, какой чай серьезно вредит зубам

Чай — один из самых популярных и вкусных напитков, который не только согревает нас в холодную погоду, но и обогащает организм витаминами. Правда, не все виды чая одинаково полезны для здоровья. Швейцарские ученые рассказали, каким напитком лучше не увлекаться

фото из открытых источников

Специалисты провели исследование, протестировав около 120 различных напитков, продуктов и лекарств, чтобы выяснить, какие из них серьезно вредят зубной эмали. И неожиданным чемпионом среди них оказался чай каркаде — травяной напиток ярко-красного цвета, который обладает кисло-сладким вкусом и полезен для нормализации давления.

Ученые поместили в него образец зуба на две минуты, а затем провели твердость его эмали. Эксперимент показал, что каркаде вызывает наибольшую эрозию, опередив даже газированные напитки. А все дело в том, что этот напиток содержит большое количество лимонной кислоты, а чем выше ее уровень, тем более разрушительное влияние на зубную эмаль. Так что напитком лучше не увлекаться!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как чай может навредить работе сердца и печени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!