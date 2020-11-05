Как помочь себе, если болит зуб: 5 действенных способов

Зубная боль — одна из наиболее труднопереносимых, она может "прихватить" в любое время суток. Если это случилось дома и нет возможности пойти к врачу, тогда запомните 5 действенных способов, которые помогут ее унять.

Эксперты рекомендуют сделать холодный компресс. Возьмите пакетик со льдом и приложите к больному зубу на 10-15 минут, пока нервы не онемеют. Таким образом, можно унять боль и уменьшить отек.

В таких случаях также поможет гвоздика. Приложите целую гвоздику к больному зубу. Причем важно немного прожевать растение на той стороне, где он находится.

Следующий способ — рута. Положите чайный пакетик с растением в морозилку, а потом приложите к больному участку.

Облегчить зубную боль также поможет солевой раствор. Возьмите стакан воды, добавьте немного соли, перемешайте и подержите во рту несколько минут. Повторяйте по мере необходимости.

Пятый действенный способ — это тимьян. Можно сделать чай из растения и поддержать его немного во рту, а можно просто прожевать листья, но только в отличие от гвоздики, на противоположной стороне от больного зуба.

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