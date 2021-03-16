Что будет, если долго не чистить зубы: новое исследование

Здоровые зубы — это результат ежедневного ухода и гигиены полости рта. Но есть люди, которые забывают регулярно чистить зубы, не понимая, какими серьезными последствиями это может обернуться.

Что происходит, если не чистить зубы / фото: MiSmile

Специалисты провели новое исследование, участие в котором приняло 40 человек. У добровольцев был гингивит (воспалительный процесс в тканях десны, — прим. авт.) разной степени. Сначала их попросили в течение трех недель тщательно следить за гигиеной своего рта и было заметно, что воспаление десен началось проходить. Потом участников попросили на четыре недели перестать чистить зубы, и конечно же, воспаление опять начало проявляться.

В течение эксперимента исследователи брали у добровольцев анализы микробиома их полости рта, чтобы изучить состав бактерий. Они выяснили, что спустя 24-72 часа после отказа от чистки зубов во рту начало сокращаться количество полезных бактерий, а в зубном налете бетаина - вещества, которое защищает клеточные мембраны и ускоряет процессы переваривания пищи. Соответственно, количество вредных бактерий увеличивалось, поэтому воспаление десен обострялось.

Специалисты также заметили "старение" микробиома полости рта. За четыре недели, когда добровольцы не чистили зубы, изменения, произошедшие в их ротовой полости, соответствовали "старению" микробиома примерно на год.

Напомним, что есть продукты, которые способствуют укреплению и отбеливанию зубов, а есть такие, что наоборот, портят их белизну и приводят к развитию кариеса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему зубы нельзя чистить сразу после приема пищи.

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