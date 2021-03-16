logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.03.2021

BTC/USD

55056.55

ETH/USD

1785.54

LTC/USD

201.37

НБУ 16.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Что будет, если долго не чистить зубы: новое исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет, если долго не чистить зубы: новое исследование

Помните, что зубы нуждаются в постоянном уходе

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Здоровые зубы — это результат ежедневного ухода и гигиены полости рта. Но есть люди, которые забывают регулярно чистить зубы, не понимая, какими серьезными последствиями это может обернуться. 

Что будет, если долго не чистить зубы: новое исследование

Что происходит, если не чистить зубы / фото: MiSmile

Специалисты провели новое исследование, участие в котором приняло 40 человек. У добровольцев был гингивит (воспалительный процесс в тканях десны, — прим. авт.) разной степени. Сначала их попросили в течение трех недель тщательно следить за гигиеной своего рта и было заметно, что воспаление десен началось проходить. Потом участников попросили на четыре недели перестать чистить зубы, и конечно же, воспаление опять начало проявляться. 

В течение эксперимента исследователи брали у добровольцев анализы микробиома их полости рта, чтобы изучить состав бактерий. Они выяснили, что спустя 24-72 часа после отказа от чистки зубов во рту начало сокращаться количество полезных бактерий, а в зубном налете бетаина -  вещества, которое защищает клеточные мембраны и ускоряет процессы переваривания пищи. Соответственно, количество вредных бактерий увеличивалось, поэтому воспаление десен обострялось. 

Специалисты также заметили "старение" микробиома полости рта. За четыре недели, когда добровольцы не чистили зубы, изменения, произошедшие в их ротовой полости, соответствовали "старению" микробиома примерно на год.

Напомним, что есть продукты, которые способствуют укреплению и отбеливанию зубов, а есть такие, что наоборот, портят их белизну и приводят к развитию кариеса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему зубы нельзя чистить сразу после приема пищи.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mbio.asm.org/content/12/2/e03281-20
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ