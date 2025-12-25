logo

Ученые назвали возраст, когда физическая форма и сила начинают снижаться
НОВОСТИ

Ученые назвали возраст, когда физическая форма и сила начинают снижаться

Исследователи зафиксировали различия между полами

25 декабря 2025, 09:45
Автор:
Кравцев Сергей

Физическая сила, выносливость и мышечная масса начинают снижаться уже после 35 лет. К такому выводу пришли ученые в масштабном исследовании, которое длилось почти полвека.

Ученые назвали возраст, когда физическая форма и сила начинают снижаться

Спорт. Фото: из открытых источников

В рамках Шведского исследования физической активности и фитнеса, которое проводили в Каролинском институте, ученые наблюдали за более 400 мужчинами и женщинами в возрасте от 16 до 63 лет в течение 47 лет.

Участники выполняли силовые и кардиоупражнения — жим лёжа, прыжки в высоту, езду на велосипеде, чтобы оценить мышечную силу, выносливость и аэробные возможности организма.

Результаты показали, что независимо от того, насколько активно люди тренировались до середины 30-х, после 35 лет показатели физической формы начинают постепенно ухудшаться.

Пик средних значений приходится именно на этот возраст. В подростковые годы и в 20-30 лет участники демонстрировали стабильный рост результатов, но впоследствии тенденция менялась.

Исследователи также зафиксировали различия между полами. Аэробная выносливость у мужчин и женщин начинала снижаться примерно с 45 лет, однако женщины теряли мышечную мощность раньше уже с 32 лет, тогда как у мужчин этот процесс стартовал позже.

Впрочем, ученые отмечают: физическая активность имеет решающее значение. Участники, которые начали регулярно двигаться еще с 16 лет и сохраняли активность во взрослом возрасте, имели значительно лучшие показатели на всех этапах жизни.

Другие исследования также подтверждают, что движение и тренировки в старшем возрасте помогают поддерживать качество жизни.

"Никогда не поздно начать двигаться. Физическая активность способна замедлить спад физических возможностей, даже если не может полностью его остановить", — отметила автор исследования, преподаватель Каролинского института Мария Вестерсталь.

Ученые планируют продолжить наблюдение за теми же участниками, части из которых уже исполнилось 68 лет, чтобы выяснить, почему именно 35 лет является пиком физической формы и как движение влияет на старение организма.

Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcsm.70134

