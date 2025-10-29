Вчені назвали спецію, яка знижує артеріальний тиск та холестерин

Знизити високий артеріальний тиск та рівень холестерину допоможе одна популярна спеція. До того ж її вживання знижує ризик супутніх проблем, таких як серцеві захворювання, інфаркт та інсульт.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Йдеться про насіння коріандру. За результатами дослідження, спеція може знижувати рівень ліпопротеїнів низької щільності (поганий холестерин) та жирів, які називаються тригліцеридами, пише видання Mirror.

Також вчені зробили висновок, що насіння або плоди цієї трави можуть успішно знижувати кров'яний тиск (гіпертонію).

“Плоди коріандру проявляють стимулюючий, гальмівний та гіпотензивний ефекти на кишківник, можливо, через холінергічний, антагоніст Ca(2+) та комбінацію цих механізмів відповідно. Сечогінна активність підвищує цінність його використання при гіпертонії”, — пише видання.

Щоб підтримувати нормальний рівень холестерину та артеріального тиску варто використовувати насіння коріандру при приготуванні страв. Позитивний вплив мають як ціле насіння, так і мелене. Рослину коріандру, як пише видання, також широко використовують як трава.

