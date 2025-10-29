logo_ukra

Вчені назвали спецію, яка знижує артеріальний тиск та холестерин
Вчені назвали спецію, яка знижує артеріальний тиск та холестерин

Популярна спеція допомагає боротися з гіпертонією та високим рівнем холестерину

Знизити високий артеріальний тиск та рівень холестерину допоможе одна популярна спеція. До того ж її вживання знижує ризик супутніх проблем, таких як серцеві захворювання, інфаркт та інсульт. 

Вчені назвали спецію, яка знижує артеріальний тиск та холестерин

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Йдеться про насіння коріандру. За результатами дослідження, спеція може знижувати рівень ліпопротеїнів низької щільності (поганий холестерин) та жирів, які називаються тригліцеридами, пише видання Mirror.

Також вчені зробили висновок, що насіння або плоди цієї трави можуть успішно знижувати кров'яний тиск (гіпертонію).

“Плоди коріандру проявляють стимулюючий, гальмівний та гіпотензивний ефекти на кишківник, можливо, через холінергічний, антагоніст Ca(2+) та комбінацію цих механізмів відповідно. Сечогінна активність підвищує цінність його використання при гіпертонії”, — пише видання.

Щоб підтримувати нормальний рівень холестерину та артеріального тиску варто  використовувати насіння коріандру при приготуванні страв. Позитивний вплив мають як ціле насіння, так і мелене. Рослину коріандру, як пише видання, також широко використовують як трава.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що високий артеріальний тиск та холестерин є причиною серйозних проблем із серцем. Однак лікарі назвали “суперпродукт”, вживання якого допоможе нормалізувати тиск та холестерин. 

Йдеться про червонокачанну капусту. Цей овоч вважають джерелом поживних речовин з унікальним поєднанням корисних властивостей. Лікарі пояснюють, що її яскравий колір не просто декоративний — він сигналізує про підвищений рівень поліфенолів та антоціанів, які борються із запаленням та окислювальним пошкодженням.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/tasty-spice-could-slash-cholesterol-36128733
