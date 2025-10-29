Ученые назвали специю, которая снижает артериальное давление и холестерин

Снизить высокое артериальное давление и уровень холестерина поможет одна популярная специя. К тому же ее употребление снижает риск сопутствующих проблем, таких как сердечные заболевания, инфаркт и инсульт.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Речь идет о семенах кориандра. По результатам исследования специя может снижать уровень липопротеинов низкой плотности (плохой холестерин) и жиров, которые называются триглицеридами, пишет издание Mirror.

Также ученые заключили, что семена или плоды этой травы могут успешно снижать кровяное давление (гипертонию).

"Плоды кориандра оказывают стимулирующий, тормозной и гипотензивный эффекты на кишечник, возможно, из-за холинергического, антагониста Ca(2+) и комбинации этих механизмов соответственно. Мочегонная активность повышает ценность его использования при гипертонии", — пишет издание.

Чтобы поддерживать нормальный уровень холестерина и артериального давления, следует использовать семена кориандра при приготовлении блюд. Положительное влияние оказывают как целые семена, так и молотые. Растение кориандра, как пишет издание, также широко используется как трава.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что высокое артериальное давление и холестерин являются причиной серьезных проблем с сердцем. Однако врачи назвали "суперпродукт", употребление которого поможет нормализовать давление и холестерин.

Речь идет о краснокочанной капусте. Этот овощ считают источником питательных веществ с уникальным сочетанием полезных свойств. Врачи объясняют, что ее яркий цвет не просто декоративный — сигнализирует о повышенном уровне полифенолов и антоцианов, которые борются с воспалением и окислительным повреждением.



