У якому віці чоловіки найчастіше займаються сексом: чи здивує відповідь

Найчастіше чоловіки займаються сексом у віці від 25 до 39 років. Саме цей період вважається піковим для частоти статевих контактів, тоді як сексуальне бажання досягає найвищого рівня у кінці 30-ти — на початку 40-ка років. Після 60 років активність поступово знижується, але значна частина чоловіків продовжує залишатися сексуально активною.

Сексуальна активність. Ілюстративне фото

Сексуальна активність за віком

18-24 роки: лише близько 37% чоловіків повідомляють про регулярний секс щонайменше раз на тиждень. Це нижче очікуваного рівня, що пояснюється соціальними факторами — проживанням із батьками, зменшенням споживання алкоголю та зростанням часу онлайн.

25-39 років: найвищий рівень сексуальної активності. Близько 50% чоловіків у цьому віці мають секс щонайменше раз на тиждень. Саме цей період вважається піковим для частоти статевих контактів.

30-40 років: великі опитування показують, що саме у цей час чоловіки відчувають найсильніше сексуальне бажання. Це суперечить поширеному міфу про піковий рівень лібідо у 20 років.

40-59 років: активність поступово знижується, але багато чоловіків зберігають регулярне статеве життя.

60+ років: відбувається помітне падіння бажання та частоти, хоча значна частина чоловіків продовжує залишатися сексуально активною, особливо ті, хто підтримує здоровий спосіб життя.

Фактори, що впливають на сексуальну активність

Статус стосунків — чоловіки, які живуть із партнеркою, мають більше можливостей для сексу, ніж одинаки.

Тривалість стосунків — довгі стосунки часто знижують частоту, але підвищують рівень задоволення.

Здоров’я та спосіб життя — фізична активність, відсутність хронічних хвороб і збалансоване харчування підтримують сексуальну функцію.

Соціальні зміни - молодші покоління мають менше випадкових сексуальних контактів через зміну стилю життя та культурних норм.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який вік для чоловіків називають найкритичнішим.



