Організм буквально “розвалюється”: названо найкритичніший вік для чоловіків

Найнебезпечніший період для чоловіків настає після 50 років, коли різко зростає ризик серцево-судинних хвороб, онкології та метаболічних порушень. Саме цей вік вважається критичним, адже організм стає більш вразливим до хронічних недуг, що можуть швидко погіршити якість життя.

ТОП хвороб, які виникають у чоловіків після 50 років

Серцево-судинні хвороби — після 50 років значно зростає ймовірність розвитку гіпертонії, ішемічної хвороби серця та інсультів. Це пов’язано з природним старінням судин та накопиченням холестеринових бляшок.

Онкологічні ризики — у чоловіків середнього та старшого віку частіше діагностують рак простати, легенів та товстої кишки. Регулярні скринінги після 50 років стають життєво необхідними.

Зниження рівня тестостерону — після 40 років гормональні зміни поступово впливають на сексуальне здоров’я, м’язову масу та емоційний стан. Після 50 ці процеси стають більш вираженими.

Метаболічні порушення — ожиріння, діабет 2 типу та високий рівень холестерину частіше проявляються саме у цьому віці, що створює додаткове навантаження на серце та судини.

Додаткові проблеми після 50 років

Остеоартрит та біль у спині - дегенеративні зміни в суглобах і хребті стають поширеними, обмежуючи рухливість.

Порушення слуху та зору — сенсорні функції поступово слабшають, що впливає на якість життя.

Збільшення простати — доброякісна гіперплазія простати часто починає турбувати чоловіків після 50 років, викликаючи проблеми із сечовипусканням.

Як знизити ризики для здоров’я

Зберегти здоров’я допоможуть прості речі, одна турбуватися про організм варто не тільки тоді, коли хвороби уже проявилися. Вдалий варіант — профілактика.

Регулярні обстеження — кардіологічні тести, аналізи на рівень холестерину та цукру, скринінг на рак простати і товстої кишки.

Здоровий спосіб життя — збалансоване харчування, фізична активність, відмова від куріння та надмірного алкоголю.

Контроль ваги - особливо важливо уникати абдомінального ожиріння, яке прямо пов’язане з ризиком серцевих хвороб.

Психологічне здоров’я — підтримка соціальних контактів та управління стресом допомагають уникати депресії та емоційного виснаження.

