Главная Новости Здоровье наше тело
commentss НОВОСТИ Все новости

В каком возрасте мужчины чаще всего занимаются сексом: удивит ли ответ

Названы возраст, в котором мужчины чаще всего занимаются сексом

29 мая 2026, 16:54
Кречмаровская Наталия

Чаще мужчины занимаются сексом в возрасте от 25 до 39 лет. Именно этот период считается пиковым для частоты половых контактов, тогда как сексуальное желание достигает наивысшего уровня в конце 30-ти — начале 40-ка годов. После 60 лет активность постепенно снижается, но значительная часть мужчин продолжает оставаться сексуально активной.

Сексуальная активность по возрасту

18-24 года: только около 37% мужчин сообщают о регулярном сексе по меньшей мере раз в неделю. Это ниже ожидаемого уровня, что объясняется социальными факторами – проживанием с родителями, уменьшением потребления алкоголя и ростом времени онлайн.

25-39 лет: самый высокий уровень сексуальной активности. Около 50% мужчин в этом возрасте имеют секс как минимум раз в неделю. Конкретно этот период считается пиковым для частоты половых контактов.

30-40 лет: большие опросы показывают, что именно в это время мужчины испытывают сильнейшее сексуальное желание. Это противоречит распространенному мифу о пиковом уровне либидо в 20 лет.

40-59 лет: активность постепенно снижается, но многие мужчины сохраняют регулярную половую жизнь.

60+ лет: происходит заметное падение желания и частоты, хотя значительная часть мужчин продолжает оставаться сексуально активной, особенно те, кто поддерживает здоровый образ жизни.

Факторы, влияющие на сексуальную активность

Статус отношений – мужчины, живущие с партнершей, имеют больше возможностей для секса, чем одиночки.

Продолжительность отношений – долгие отношения часто снижают частоту, но повышают уровень удовольствия.

Здоровье и образ жизни – физическая активность, отсутствие хронических болезней и сбалансированное питание поддерживают сексуальную функцию.

Социальные изменения – младшие поколения имеют меньше случайных сексуальных контактов из-за изменения стиля жизни и норм.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой возраст для мужчин называют самым критическим.




