У яких випадках категорично заборонено робити масаж: ТОП протипоказань

Масаж має багато корисних ефектів, але існують ситуації, коли його проведення може бути небезпечним для здоров’я. Лікарі та спеціалісти з масажної терапії наголошують, що перед процедурою потрібно враховувати протипоказання. Спеціалісти попереджають, якщо ігнорувати ці обмеження, то можуть виникнути серйозні ускладнення.

Абсолютні протипоказання

Масаж категорично заборонений при:

Інфекційних захворюваннях — при грипі, ангіні, вірусних інфекціях масаж може поширити інфекцію та погіршити стан.

Тромбозах та проблемах з кровообігом — ризик відриву тромбу робить масаж небезпечним.

Онкологічних захворюваннях — стимуляція кровообігу може прискорити розвиток пухлинних процесів.

Гострих запальних процесах — при високій температурі чи сильному запаленні масаж протипоказаний.

Відносні протипоказання

У наступних випадках масаж можливий лише після консультації з лікарем:

Серцево-судинні проблеми — при гіпертонії чи серцевій недостатності масаж може викликати небажані реакції.

Вагітність — деякі техніки дозволені, але інші можуть бути небезпечними.

Післяопераційний період — масаж можливий лише після відновлення та дозволу лікаря.

Хронічні захворювання — наприклад, діабет чи астма потребують індивідуального підходу.

Локальні протипоказання

Ці стани не забороняють масаж повністю, але обмежують його на певних ділянках тіла, серед яких:

Синці та травми — масаж у місці пошкодження може погіршити стан.

Варикозне розширення вен - не можна масажувати ділянки з вираженими венами.

Шкірні захворювання - екзема, грибкові ураження чи відкриті рани є зонами, яких слід уникати.

Запалення суглобів — масаж у місці болю може викликати додаткове навантаження.

