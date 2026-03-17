У яких випадках категорично заборонено робити масаж: ТОП протипоказань

Кречмаровская Наталия
Масаж має багато корисних ефектів, але існують ситуації, коли його проведення може бути небезпечним для здоров’я. Лікарі та спеціалісти з масажної терапії наголошують, що перед процедурою потрібно враховувати протипоказання. Спеціалісти попереджають, якщо ігнорувати ці обмеження, то можуть виникнути серйозні ускладнення.
Масаж. Ілюстративне фото
Масаж категорично заборонений при:
Інфекційних захворюваннях — при грипі, ангіні, вірусних інфекціях масаж може поширити інфекцію та погіршити стан.
Тромбозах та проблемах з кровообігом — ризик відриву тромбу робить масаж небезпечним.
Онкологічних захворюваннях — стимуляція кровообігу може прискорити розвиток пухлинних процесів.
Гострих запальних процесах — при високій температурі чи сильному запаленні масаж протипоказаний.
У наступних випадках масаж можливий лише після консультації з лікарем:
Серцево-судинні проблеми — при гіпертонії чи серцевій недостатності масаж може викликати небажані реакції.
Вагітність — деякі техніки дозволені, але інші можуть бути небезпечними.
Післяопераційний період — масаж можливий лише після відновлення та дозволу лікаря.
Хронічні захворювання — наприклад, діабет чи астма потребують індивідуального підходу.
Ці стани не забороняють масаж повністю, але обмежують його на певних ділянках тіла, серед яких:
Синці та травми — масаж у місці пошкодження може погіршити стан.
Варикозне розширення вен - не можна масажувати ділянки з вираженими венами.
Шкірні захворювання - екзема, грибкові ураження чи відкриті рани є зонами, яких слід уникати.
Запалення суглобів — масаж у місці болю може викликати додаткове навантаження.
