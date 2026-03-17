В каких случаях категорично запрещено делать массаж: ТОП противопоказаний

Кречмаровская Наталия
Массаж имеет много полезных эффектов, но существуют ситуации, когда его проведение может быть опасно для здоровья. Врачи и специалисты по массажной терапии подчеркивают, что перед процедурой следует учитывать противопоказания. Специалисты предупреждают, если игнорировать эти ограничения могут возникнуть серьезные осложнения.
Массаж категорически запрещен при:
Инфекционных заболеваниях — при гриппе, ангине, вирусных инфекциях массаж может распространить инфекцию и ухудшить состояние.
Тромбозах и проблемах с кровообращением — риск отрыва тромба делает массаж опасным.
Онкологических заболеваниях – стимуляция кровообращения может ускорить развитие опухолевых процессов.
Острых воспалительных процессах - при высокой температуре или сильном воспалении массаж противопоказан.
В следующих случаях массаж возможен только после консультации с лечащим врачом:
Сердечно-сосудистые проблемы – при гипертонии или сердечной недостаточности массаж может вызвать нежелательные реакции.
Беременность – некоторые техники разрешены, но другие могут быть опасными.
Послеоперационный период – массаж возможен только после восстановления и разрешения врача.
Хронические заболевания – например, диабет или астма нуждаются в индивидуальном подходе.
Эти состояния не запрещают массаж полностью, но ограничивают его на определенных участках тела, среди которых:
Синяки и травмы – массаж в месте повреждения может ухудшить состояние.
Варикозное расширение вен – нельзя массировать участки с выраженными венами.
Кожные заболевания – экзема, грибковые поражения или открытые раны являются зонами, которых следует избегать.
Воспаление суставов – массаж в месте боли может вызвать дополнительную нагрузку.
