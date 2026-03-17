В каких случаях категорично запрещено делать массаж: ТОП противопоказаний

Массаж имеет много полезных эффектов, но существуют ситуации, когда его проведение может быть опасно для здоровья. Врачи и специалисты по массажной терапии подчеркивают, что перед процедурой следует учитывать противопоказания. Специалисты предупреждают, если игнорировать эти ограничения могут возникнуть серьезные осложнения.

Абсолютные противопоказания

Массаж категорически запрещен при:

Инфекционных заболеваниях — при гриппе, ангине, вирусных инфекциях массаж может распространить инфекцию и ухудшить состояние.

Тромбозах и проблемах с кровообращением — риск отрыва тромба делает массаж опасным.

Онкологических заболеваниях – стимуляция кровообращения может ускорить развитие опухолевых процессов.

Острых воспалительных процессах - при высокой температуре или сильном воспалении массаж противопоказан.

Относительные противопоказания

В следующих случаях массаж возможен только после консультации с лечащим врачом:

Сердечно-сосудистые проблемы – при гипертонии или сердечной недостаточности массаж может вызвать нежелательные реакции.

Беременность – некоторые техники разрешены, но другие могут быть опасными.

Послеоперационный период – массаж возможен только после восстановления и разрешения врача.

Хронические заболевания – например, диабет или астма нуждаются в индивидуальном подходе.

Локальные противопоказания

Эти состояния не запрещают массаж полностью, но ограничивают его на определенных участках тела, среди которых:

Синяки и травмы – массаж в месте повреждения может ухудшить состояние.

Варикозное расширение вен – нельзя массировать участки с выраженными венами.

Кожные заболевания – экзема, грибковые поражения или открытые раны являются зонами, которых следует избегать.

Воспаление суставов – массаж в месте боли может вызвать дополнительную нагрузку.

